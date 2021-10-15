吳宗憲女婿「好眠事務所」創辦人聯手圖靈鏈 打造睡眠大健康區塊鏈

睡眠問題一直是現代人民的文明病，「全民缺睡」就這樣成為了常態。世界睡眠協會表示，睡眠問題已經是一種全球「流行病」，威脅著世界上多達 45% 人口的健康和生活品質。全球睡眠市場將以 7% 的複合年增長率在 2025 年達到 1141 億美元，且自 2016 年開始，全球睡眠科技的投資已達 19 億美元，台灣有將近 400 萬人用安眠藥，亞洲排行第一，一年全國要吞掉近 9 億顆的安眠藥。

身為連續創業家的吳宗憲女婿—蔣豐蔚 Wilson，正視現代人因眾多原因而無法入睡的問題，了解到單一的解決方式不盡然能完全幫助到失眠者，於是創辦了好眠方舟股份有限公司旗下平台「好眠事務所」。「好眠事務所」聯手多位專家，包含心理師、營養師、健康管理師、物理治療師、中醫師、音樂治療師、藥師、國際芳療師等顧問，共同解決睡眠大小事。

好眠事務所團隊致力打造「天然、健康、新科技」產品，透過與專家的研發、討論，陸續推出能夠進行「產品履歷」追蹤的產品，讓民眾用的安心，幫助更多優良商家推廣好的商品，並預計將台灣優質產品推往海外。

好眠團隊的區塊鏈策略顧問為台灣圖靈鏈股份有限公司的創辦人胡耀傑 Jeff，與蔣豐蔚 Wilson 聯手打造睡眠大健康區塊鏈，採用圖靈證書 Turing Certs 發放專家數位認證，幫助民眾更進一步瞭解好眠事務所團隊的真實背景、專業技術，因著區塊鏈透明化、不可篡改等特性，讓民眾更能夠放心的認識專家所擁有的證照及資源。

未來好眠事務所將提供會員更多的優質服務，包含規劃課程、建構睡眠履歷、透過區塊鏈特性追蹤其健康狀態，作為預防失眠、疾病的基礎，可望成為國人提升健康指數的重要推手，共同打造睡眠健康生活圈，提升國人們的睡眠品質。