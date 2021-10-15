追殺榮耀！美共和黨議員要求列入實體清單

周五 (15 日)《路透社》報導指出自從華為被美國列入實體清單後，手機事業大受打擊，為求生存華為去年剝離旗下子品牌榮耀 (Honor)，好讓手機業務能另尋生機。

不過，美國共和黨參議員針對這個情況要求美國商務部將榮耀列入實體清單，禁止榮耀未經批准、購買來自美國的零件與技術。

《路透社》引述一封信件指出，美國共和黨的魯比歐 (Marco Rubio) 與多名參議員去信拜登政府，要求將榮耀列入黑名單。魯比歐以國家安全顧慮之名，並將榮耀稱作是中國政府的一個部門，指出榮耀已有效地躲避美國的出口管制。

信中強調自從與華為分割後，榮耀已可以不受限制地使用原本華為被禁止使用的美國核心技術。

(圖片: AFP)

信件內容宣稱如果不採取行動，美國商務部就有可能開創一個危險的先例，並向對手傳達美國缺乏懲罰專制政權的意志力。

榮耀、美國商務部、中國駐美大使館尚未回應對此事件的看法。

華為方面雖然不予評論，但指出一份之前的聲明，該聲明確認華為在分割後不會持有任何股份或參與經營榮耀。

報道指稱，此信件的簽署人還包含參議員柯寧 (John Cornyn) 及史考特(Rick Scott)。

