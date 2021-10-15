 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

追殺榮耀！美共和黨議員要求列入實體清單

鉅亨網新聞中心
追殺榮耀！美共和黨議員要求列入實體清單(圖片:AFP)
追殺榮耀！美共和黨議員要求列入實體清單(圖片:AFP)
Tag
中國美國華為榮耀商務部實體清單

周五 (15 日)《路透社》報導指出自從華為被美國列入實體清單後，手機事業大受打擊，為求生存華為去年剝離旗下子品牌榮耀 (Honor)，好讓手機業務能另尋生機。

不過，美國共和黨參議員針對這個情況要求美國商務部將榮耀列入實體清單，禁止榮耀未經批准、購買來自美國的零件與技術。

《路透社》引述一封信件指出，美國共和黨的魯比歐 (Marco Rubio) 與多名參議員去信拜登政府，要求將榮耀列入黑名單。魯比歐以國家安全顧慮之名，並將榮耀稱作是中國政府的一個部門，指出榮耀已有效地躲避美國的出口管制。

信中強調自從與華為分割後，榮耀已可以不受限制地使用原本華為被禁止使用的美國核心技術。

(圖片:AFP)
(圖片: AFP)

信件內容宣稱如果不採取行動，美國商務部就有可能開創一個危險的先例，並向對手傳達美國缺乏懲罰專制政權的意志力。

榮耀、美國商務部、中國駐美大使館尚未回應對此事件的看法。

華為方面雖然不予評論，但指出一份之前的聲明，該聲明確認華為在分割後不會持有任何股份或參與經營榮耀。

報道指稱，此信件的簽署人還包含參議員柯寧 (John Cornyn) 及史考特(Rick Scott)。
 

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞