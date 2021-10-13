〈陸港盤後〉銀行、白酒再撐腰 上證順利翻紅上漲0.4%

美股回軟，不過對 A 股影響有限，周三 (13 日)A 股三大指數開盤漲跌互見，整體盤勢呈現上證弱，深證、創業板強的格局。由於煤炭類股出現跌停潮，對於上證衝擊最大，但在銀行類股午盤後應聲拉抬的激勵之下，上證成功由黑翻紅。

至於表現更為強勢的深證及創業板指更是一路走揚，創業板指漲幅更擴大至 2% 以上。

前一個交易日表現強勁的白酒類股持續反彈，A 股市值王貴州茅台一度飆漲逾 4%，股價直逼每股人民幣 2000 元大關，瀘州老窖、金徽酒等則跳漲逾 5%。

不過今日滬深兩市成交量能不足，已跌破人民幣 9000 億大關，達人民幣 8897 億元，較前一個交易日大減人民幣 1069 億元。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.42%，報 3561.76 點；科創 50 指數上揚 1.92%，報 1344.76 點；深證成指收高 1.54%，報 14353.08 點；創業板指大漲 2.29%，報 3210.16 點。

港股因颱風因素休市一日，滬港股通也暫停交易。

法人觀點

開源證券認為，景氣循環股持續回檔，無論是通膨題材，還是停滯性通膨題材都出現大跌。目前市場主流觀點認為，即使原物料繼續上漲，只會加深停滯性通脹和遠期價格的擔憂，因此原物料類股的漲勢會比大宗商品價格早一步見高點是合理現象。

投資人可將眼光放遠，因長期資本支出的不足與能源轉型帶來的大宗商品供應限制，仍將推升原物料價格長線走勢，在這類題材回檔後仍可找尋不錯的買點。