【葉錦龍專欄】台股布局時點將到？

(一) 第四季的行情不在 10 月份建立

度過令人又愛又厭的第三季後，市場原本期待過往第四季的台股行情將出現，但 10 月迄今看起來盤勢弱勢仍延續中，如上次所提，下半年股票市場難操作，7 月之後，台股每月高點逐月下降，即 9 月高點不過 8 月高點，8 月高點不過 7 月高點，10 月迄今最高點就是 10 月第一天的 16883 點，且一開盤就是最高點，換言之，除非 10 月第一天一開盤就賣出，否則 10 月買進者應該就是套牢居多。

難道過往出色第四季行情今年沒了嗎? 非也。

分析近 26 年中，第四季平均漲幅高達 3.8%，上漲機率約 59%，這樣的行情表現是僅次於一年當中的第一季，如果再進一步分析，第四季各月的行情表現，在近 26 年度中，10 月平均跌幅 2.8%，上漲機率僅 42%，與 9 月平均跌幅 3%，上漲機率僅 46%，兩者都是年度當中月份表現較差的月份，今年 9 月跌幅 3.18%，10 月迄今約 3%，呈現數據暫跟過往相當。

然而 11 月與 12 月則平均有 1.8% 與 4.3% 漲幅，換言之，第四季的行情並非建立在 10 月份，而是建立在 11 月份，甚至於到 12 月份，或許就是眾人所談的「年度作帳」，因此當大盤指數接近年線時，預估 16000~16200 點附近不應該再悲觀殺低，但 10/14 季線正式向下交叉半年線，目前除了年線走揚外，其餘均線走勢就是空頭格局，因此近月行情將不易有出色上漲，類股輪動會快速，甚至於不是市場常見的類股當作主流股，如近期化學類股似乎就是如此。

(二) 可關注二大類股族群

目前外在景氣環境稍微降溫，加上美元指數近期走強，這些都不利股市走勢，因此上次所提因五倍券刺激消費成長內需股，當正式發放時，便是利多出盡而拉回，反應相當快速，但也如上次所提，因是短暫資金轉移現象，因此投資人也不能期待有過大的漲幅，整體內需股目前還是比大盤強。

由於 9 月 FOMC 會議記錄顯示，Fed 最早可能在 11 月開始縮減購債，而在縮減購債過程中，Fed 將緩慢減少每月 1200 億美元的購債規模，Fed 可能會每月減少 100 億美元的美國公債與 50 億美元的抵押貸款證券 (MBS)，並於 2022 年中旬結束，目前時序剛好接近中，資金也勢必謹慎，但面對前述 11 月與 12 月可能的上漲行情，此時正考驗著投資人信心，投資人該如何操作？以下將從二點來扼要分析：

1. 高股息殖利率個股：近期美國與其他國家都有通膨居高不下的情況，國內也已有業者將開始調整價格，因此「保值」的概念將會是未來操作的重點之一，如之前所提，在盤勢不佳時，因為分子的現金股利大概可推估，當分母的股價續向下大幅拉回修正時，整體數字就可能提升，既然目前盤勢處拉回格局，投資人可朝這方向布局規劃。

2. ETF 族群：這族群可能會是最近的盤面資金轉移的族群，因為要賺未來第四季行情，這部分就會被注意，由於目前股票市場風險波動仍大，藉由 ETF 持股來降低操作風險，惟 ETF 類型種類眾多，投資人則可配合市場主流而選擇操作，如果都不知方向，則不妨就考慮指數型 ETF。