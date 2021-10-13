0056規模突破千億元 受益人數50萬 創高股息ETF新里程碑

國民 ETF「元大高股息 (0056-TW)」預估今 (2021) 年配息金額為每受益權單位數新台幣 1.8 元，將於 10/22 除息，受益人數日前突破 50 萬人大關，除了股東人數居高不下，自 8/2 以來持續呈現淨申購，據元大投信統計，昨日規模達 1004 億元，正式突破千億元，為台股高股息 ETF 發展再寫全新里程碑。

伴隨國人長期領息投資意識抬頭，0056 受益人數與規模飛速成長，據集保中心資料顯示，在 2018 年至 2021 年短短三年多期間，0056 受益人數自 2017 年年底的 5.2 萬人，成長至 2021 年 10 月 8 日的 50.5 萬人，增加人數為國內全 ETF 之冠，受益人數也來到全台股第九名，超越眾多熱門金融股。

據元大投信統計，0056 規模亦自 2017 年年底的 106.5 億元，成長至 2021 年 10 月 12 日的 1004 億，成為首檔規模突破千億的高股息 ETF，在此期間累積增幅為其他台股 ETF 整體規模的 1.7 倍，不僅反映出近年市場的高股息投資需求，且 0056 挾著擁有穩定配息與填息紀錄，也讓台灣投資人比起選單一個股，更願投資高股息 ETF，0056 因此成為長期領息投資首選。

0056 是台股成立時間最久的高股息 ETF，多年以來為廣大受益人創造股息現金流收入，截至 2020 年，0056 連續 11 年配息且全數填息，若加計 2021 年的每受益權單位數分配新台幣 1.8 元，成立以來累積配息總金額達到 17.25 元，對於長期持有的投資人，年年參與配息已將持有成本降低許多。

此外，ESG 投資正夯，0056 針對長期投資所面臨的 ESG 議題風險，正式採用晨星永續投資評級進行基金認證，並揭露於官網供投資人查詢，其中 0056 為晨星永續投資評級最高 5 顆地球的基金。

元大投信指出，若想投資 0056，最簡單又有效率的操作方式，就是低點買進加上長期持有，利用高股息特性帶動投資成果，近期台股震盪使 0056 股價有所修正，可適時留意進場增持機會。