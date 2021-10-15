台積電法說報喜股價強彈直逼600元 市值衝上15.53兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會釋出正面訊號，激勵 ADR(TSM-US) 走高，今 (15) 日台股開盤後，台積電股價跳空大漲逾 4%，最高衝上 599 元，市值一舉回升至 15.53 兆元，單日激增 6741 億元，同時帶動大盤強漲逾 350 點，站回 16700 點之上。

台積電第三季稅後純益 1562.6 億元，季增 16.3%，年增 13.8%，每股純益 6.03 元，續寫新猶，也優於外資預期，毛利率 51.3% 貼近財測高標，營益率 41.2% 超越財測。

台積電估，第四季營收將達 154-157 億美元，季增 3.5-5.5%，續寫新猷，全年美元營收將成長 24%，毛利率高於 50% 水準。

台積電總裁魏哲家打臉外資對於半導體產業面臨庫存調整等看法，強調今年產能持續吃緊，且情況會延續至明年，而 3 奈米今年將如期試產，明年下半年量產，此外，台積電也正式宣布赴日投資設特殊製程晶圓廠，預計 2022 年建廠，採用 22、28 奈米特殊製程。

台積電 ADR 14 日上漲 2.35% 至每股 112.56 美元，換算價為 632.25 元，折溢價率達 10.34%。在大量買盤湧入下，台積電今天股價登高一呼，勁揚逾 4%，衝上 599 元，一舉站回季線及半年線等所有均線，市值也來到 15.53 兆元，挑戰收復 600 元大關。

台股今天開高走高，護國神山台積電再度發威，帶動電子股走強，聯電大漲逾半根停板，鴻海、聯發科、國巨、瑞昱、友達等也表現不俗，金融股也獲買盤青睞，國泰金、富邦金勁揚 1-3%，不過，在資金快速輪動下，航運股再度拉回，貨櫃三雄均震盪走跌。