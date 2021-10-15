台積電赴日設廠 設備廠全體激昂 帆宣、華景電噴漲停

隨著台積電 (2330-TW) 宣布赴日設廠，外界看好設備供應鏈可望受惠，相關廠商今 (15) 日普遍上漲，帆宣 (6196-TW) 及轉投資華景電 (6788-TW) 更雙雙噴上漲停，其餘如光罩 (2338-TW)、家登 (3680-TW)、京鼎 (3413-TW) 也上漲超過 3%。

台積電法說釋出，今年資本支出約 300 億美元，並拍板赴日本設立新晶圓廠，不過由於赴日設廠費用未涵蓋在三年 1000 億美元的資本支出中，因此不排除再擴大投資，也被外界視為資本支出還有上調空間。

供應鏈如帆宣、京鼎、家登、光罩等，今年受惠台積電積極擴大投入資本支出，前三季營收全面改寫歷史新高，其中，帆宣除了廠務工程接單暢旺，為 ASML 代工的 EUV 雷射模組設備也持續成長，法人看好，帆宣全年營收將挑戰 300 億元大關。

華景電為帆宣轉投資、持股比約 2%，主要從事晶圓製程 AMC 防治設備，隨著大客戶台積電積極擴產，並持續往先前製程推進，訂單能見度高，今日同樣受惠買盤挹注，股價亮燈漲停，創新高價 228.5 元。

此外，台積電日本廠傳出將與索尼合作，生產影像感測器相關晶片，旗下精材 (3374-TW) 原先即為母公司生產的影像感測晶片處理後段封測業務，此次隨著台積電擴產，精材也可望承接相關訂單，今日同步亮燈漲停。

外界看好，隨著台積電資本支出力道不減，未來三年設備廠營運可望續旺，加上日本設廠的新商機，將為部分業者啟動新一輪成長動能。