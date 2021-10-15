〈宏達電拚VR〉王雪紅：新科技進化 沉浸式VR眼鏡VIVE Flow下月上市

宏達電 (2498-TW) 舉行全球新品發表會，推出 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡，預計 11 月正式上市，台灣售價 14990 元，董事長王學紅表示，VIVE Flow 上市代表新世代科技的進化，並為宏達電 VR 布局再添新動能。

王雪紅說，隨著 VIVE Flow 上市，HTC 正在將科技應用帶往全新領域，並持續為大眾創造更美好的生活，此外，產品研發上也聚焦在消費者的心理與健康，而 VIVE Flow 定位為沉浸式 VR 眼鏡，可幫助消費者建立理想的生活情境。

王雪紅表示，無論是冥想、伸展運動、腦力開發訓練、觀賞串流影音等，甚至利用 VIVE Sync 在虛擬實境中與朋友或同事聊天會面，都能透過 VIVE Flow 來滿足。

VIVE Flow 硬體設備方面，主打輕巧設計，僅 189 公克，搭載動態平衡雙軸設計和專利臉部襯墊，兼顧舒適性與攜帶便利性，可讓消費者將 VR 融入日常生活。

此外，VIVE Flow 內建調整焦距轉盤，可適用使用者視差；搭配冷循環通風系統，透過冷卻系統將熱能排出，長時間使用都能保持涼爽，以及 VIVE Flow 搭載 100 度視野、3.2K 解析度和 75Hz 螢幕更新率。