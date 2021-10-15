三大法人買超台股300.84億元 外資回頭狂敲、投信終止連11買

台積電法說報佳音股價強勢噴漲，帶動台股今 (15) 日一舉收復 16700 點及 5、10 日線，電子股重回市場主流，金融、傳產也百花齊放，終場指數上漲 393 點或 2.4%，收在全場最高 16781 點，外資回頭大買 279 億元，三大法人合計買超 300.84 億元，但投信終止連 11 買。

加權指數今天成交值仍不到 3000 億元，周線連 2 紅，累計本周上漲 140 點。觀察法人籌碼變動，外資大舉買超 279.01 億元，為連 2 買；投信小幅賣超 2.99 億元，終止連續 11 個交易日加碼的態勢；自營商轉為買超 24.84 億元，三大法人合計買超 300.84 億元。

台積電法說會釋出多項正面訊號，看好產能吃緊到明年，在市場買盤湧入下，今天股價大漲逾 4%，終場強勢收在 600 元全場最高，市值回升至 15.55 兆元，並貢獻大盤 225 漲點。其他晶圓代工廠同步受激勵，聯電股價一度站回 60 元關卡，終場收 59.1 元，漲幅達 4.2%；世界上漲逾 2%，收 144 元。

半導體族群全面噴出，上游的矽晶圓本就供不應求，在台積電積極擴廠的帶動下，明年報價成長可期，合晶、台勝科今天股價勁揚逾 6%，環球晶強彈 2.7%。此外，封測族群也表現不俗，日月光投控領頭上漲 2.7%，菱生、超豐、南茂、同欣電、矽格、京元電、華泰等也有 2-4% 的漲幅。

五倍券上路一周，為百貨周年慶、網購業者業績注入活水，下月還有雙十一檔期來助攻，第四季營運可期，富邦媒連 2 日強彈，站回 1700 元，漲幅近 5%，網家也勁揚逾 4%。內需市場持續升溫，餐飲股王品、美食 - KY 上漲逾 1%，旅行社、飯店股也獲買盤青睞，洛碁攻上漲停，易飛網、鳳凰、夏都、華園、第一店等也表現不俗。