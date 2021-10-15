〈台股盤中〉權王台積電號召多頭反攻 大漲逾300點衝破五日線

台股今 (15) 日由權王台積電號召多頭反攻，鴻海、聯發科等電子權值股也跟進表態，加上傳金權值股穩盤助威，指數開高走高，一度大漲超過 370，重返 16700 點，一掃連四日收黑頹勢，衝破五日線與十日線，預估今日成交量將放大至約 3300 億元。

晶圓代工龍頭台積電法說會報佳音，財報優於預期，也打臉外資先前看空說法，股價大漲超過 4%，逼近 600 元關卡，市值也站穩 15 兆元，領軍晶圓代工族群走強，聯電同步飆漲超過半根停板，朝 60 元叩關，世界先進漲幅也近 4%。

在台積電登高一呼下，聯發科、台達電等電子權值股同步勁揚超過 1%，鴻海、矽力 - KY、日月光投控漲幅則超過 2%。

PCB 族群重啟多頭漲勢，由 ABF 載板三雄強彈領軍，欣興飆漲超過 8%、景碩及南電漲幅各超過 7%、6%，聯茂則大漲半根停板，金像電、華通、霖宏、競國、建榮漲幅都超過 3%。

鴻家軍氣勢非凡，除鴻海本身大漲超過 2% 外，廣宇、樺漢大漲半根停板，友威科、榮創、乙盛 - KY、京鼎、鴻準都上漲逾 3%。

法人指出，在台積電強勢領漲下，大盤年線有守，若後續由權值股持續帶領多頭上攻，可望消化上檔套牢賣壓。