統振經營外籍移工匯款回家鄉 金管會首家核准

金管會今 (15) 日宣布，許可統振公司 (6170-TW) 經營外籍移工國外小額匯兌業務，統振將成為本國第一家獲許可辦理外籍移工匯兌業務的公司，也是第二家金融監理沙盒實驗落地的公司。

統振表示，以全台移工人數來推算，每年外籍移工匯回家鄉的薪資總額有近新台幣千億元，跨境匯款的需求強勁而穩定，因此該公司向金管會申請沙盒實驗，針對外籍移工的小額跨境匯款自 2019 年第二季起正式啟動後，從每月逾 2000 筆至今已增加至逾 10 萬筆，有效註冊會員數也逐月攀升，奠定統振金融科技與通訊的營收穩健成長。

金管會表示，依「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」第 7 條第 1 項規定，非銀行及非電子支付機構經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件向主管機關申請許可。統振公司依規定檢具相關書件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會經洽會中央銀行意見後，審核通過該申請案，統振公司為本國第一家獲許可辦理外籍移工匯兌業務的公司。

統振公司原本是經金管會核准辦理「外籍移工薪資匯款金融科技創新實驗」的業者，金管會因應金融科技創新實驗後建立差異化管理機制及開放有限執照的需求，於今 (2021) 年 7 月 1 日修正施行之「電子支付機構管理條例」中，增訂經營外籍移工國外小額匯兌業務之管理法據。

金管會表示，本次金管會許可統振公司經營匯出至印尼、菲律賓、越南的外籍移工國外小額匯兌業務，該公司得提供我國境內印尼、菲律賓及越南籍合法外籍移工，將薪資款項匯回該外籍移工母國的服務，引導外籍移工透過合法管道辦理匯款，達到普惠金融目的。