超微Radeon RX 6600顯卡上市 台主板廠Q4營運加溫

超微 (AMD-US) 宣布新款 Radeon RX 6600 顯示卡正式上市，將由華擎 (3515-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、撼訊 (6150-TW) 等全球供應商販售，瞄準中階電競市場商機，法人看好，在新品上市助攻下，主板廠第四季營運可望再添動能。

超微指出，Radeon RX 6600 基於 RDNA 2 遊戲架構，搭載 32 MB FidelityFX Super Resolution、8GB GDDR6 記憶體、Infinity Cache、Smart Access Memory 等技術功能，可望提升玩家在 1080p 遊戲的畫面更新率、遊玩體驗，也全面支援微軟 (MSFT-US) Windows 11 作業系統。

除華擎、華碩、技嘉、微星、撼訊外，超微也將與藍寶科技、訊景、盈通 (Yeston) 等合作廠商，在 10 月起於全球零售商推出新品，Radeon RX 6600 顯示卡建議售價則為 329 美元起 (約新台幣 9230 元起)，同時配備在 OEM、系統整合商的系統中。

展望未來，台主板業者認為，電競需求將持續支撐顯卡需求基本盤，且近期虛擬貨幣價格持續走高，挖礦紅利也未消失，加上供給面持續不足，估顯卡供不應求狀況將一路延續到明年上半年，對第四季營運並不悲觀。