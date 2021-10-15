中華工程公益健走 一個月減32公噸排碳量

中華工程表示，於 10 月 15 日至 11 月 11 日期間舉辦「活力中工，公益健走」活動，力行減碳生活、關心員工健康、投入社會公益。

中華工程表示，為鼓勵同仁在工作之餘，將運動生活注入日常，同時為節能減碳貢獻己力、再結合社會公益，凡一位同仁報名參與活動，中華工程即捐贈 200 元予財團法人心路社會福利基金會，捐款用於身障者服務經費。

活動首日，中華工程董事長朱蕙蘭帶領參與 800 位同仁一同宣誓，每日健走 8,000 步，目標一個月減少 32 公噸的排碳量，相當於大安森林公園一個月的碳吸附量。因應疫情，本次活動採無場域限制進行模式，同仁可以各自安排健走行程，兼顧防疫與健康生活。

啟動儀式中，心路基金會執行長賴炳良說：「心路推動好天天齊步走健走活動已超過十年，活動的目的是希望障礙者和家庭能在專業支持下，有機會走出家門、參與社會，同時也期盼增進社會大眾對障礙朋友的認識，用友善的態度與他們相處。很感謝像中華工程如此有愛的企業號召同仁一同響應，今年截至目前已累積了 6,886 公里，在中華工程的助力之下，我們希望能超越 10,000 公里。」

本次為讓同仁能夠舒適運動，同時體恤同仁處於熱傷害高危險群的工作環境中，中華工程也特為每位同仁訂製以 57% 排汗紗與 43% 寶特瓶紗製成的環保涼感衫。寶特瓶紗相較於傳統聚酯纖維，還可減碳 77.3%、節能 86.6%。將寶特瓶回收製成衣服可有效減少環境負擔。

在工程本業之上盡心盡力之餘，中華工程也始終秉持著「以人為本」的精神，將關懷人、關懷社會、以至關懷環境視為企業使命，積極響應、投入、參與社會，並推動、倡議環境永續。中華工程投身 ESG 不遺餘力，在未來，也將持續以行動轉動善循環，擴張正向力量，促進世界向更美、更好邁進。