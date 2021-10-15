下游產銷遞延影響挑戰多 中鋼11月盤價續維持平盤

中鋼今 (15) 日開出 11 月盤價，考量當前下游終端用戶仍受全球海運物流不順，衍生產銷遞延效應影響，導致面臨高庫存水位去化與資金調度等挑戰，因此中鋼決議 11 月內銷月盤產品全面平盤開出。

中鋼表示，全球經濟穩健成長，先進國家疫苗施打逐漸普及，各國經濟活動陸續啟動，提振終端需求穩步釋出，以台灣來看，疫情明顯趨穩，內需將受惠政府推出五倍券振興經濟，消費動能逐漸升溫，9 月外銷金額也創歷史新高，第四季國內景氣整體向好，經濟復甦步調不變。

中國方面，為達成「碳達峰、碳中和」及明年冬奧的北京現藍天目標，嚴厲施行「能耗雙控」政策，已下令鋼鐵業須自今年 11 月 15 日至明年 3 月 15 日錯峰生產，粗鋼減產至少 30%，範圍遍及京津冀等周邊共 2+26 個城市，鋼鐵供應將更加吃緊。

受煤炭價格高漲與電力不足衝擊，中國也已要求內蒙古、山西、陝西等產煤大省增產保供，惟近期山西省暴雨導致煤礦停產 60 座，煤炭價格易漲難跌，製造業成本恐再上升。

煉鋼原物料價格也持續走高，國際強冶金煤已突破每公噸 400 美元，鐵礦砂價格也從 9 月低點反彈近 4 成，各項副原料供應緊俏而墊高鋼廠煉鋼成本，加上 BDI 指數則飆上 13 年來新高、國際運費持續堅挺以及能源供給議題，多項因素將支撐第四季亞洲鋼價止跌回穩向上。

另一方面，全球減碳趨勢儼然成形，國際主要鋼廠接連承諾至 2050 年前達成碳中和目標，為反映「綠色鋼材」高生產與投資成本，繼歐洲 Tata 後，德國 Thyssenkrupp 亦宣布將引進碳附加費，估算每噸鋼材需約 23 歐元，其他先進鋼廠將跟進並研擬相關計價方案。

中鋼表示，為確保永續發展，已推動並規劃至 2025 年達成較 2018 年減碳 7% 的目標，並訂出 2050 年實現淨零排碳願景；未來開盤訂價將參照國際主流鋼廠加徵碳附加費作法，以階段性投入碳減排製程、環保設備投資及相關研發成本，全力衝刺達成設定的減碳目標。