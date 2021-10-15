新光三越拓美妝市占 美麗台複合店插旗新北

看準新北龐大消費力，百貨龍頭新光三越今 (15) 日宣布，旗下專櫃品牌複合美妝店「beautySTAGE 美麗台」首度與同業結盟，於環球購物中心中和店開出，成為全台第 4 家分店，主打引進歐美日韓最新美妝，打造快美妝的體驗，環球購物也可望藉此在既有的家庭客群外，導入更多女性客群。

新光三越指出，美麗台從線上走入線下，目前全台已開出 3 家分店，分別位於新光三越台中中港店、桃園新光影城和新光三越台北南西店，此次看好新北龐大消費客群，首度插旗新北，共集結 30 家美妝品牌、超過 3000 項百貨專櫃商品。

不同於專櫃的距離感，新光三越強調，美麗台打破品牌界限，並導入 AR 智慧數位試妝、美妝師跨品牌建議等服務，自開出以來有效導入 20-35 歲年輕女性客群。

新光三越此次插旗環球中和店，除了延攬一線美妝重量級品牌，還首度網羅三大百貨獨家國際與名人自創品牌，而為因應在地家庭客群所需，也導入不少天然母嬰品牌。

而環球購物中心正進行周年慶檔期，首 5 日業績年增幅高達 10%，又以 3C 家電、生活傢飾和嬰童親子用品成長更超過 20% 最多，此次在新光三越美麗台登場後，補足中和店過去較缺乏的化妝品業種，增添業績動能可期。