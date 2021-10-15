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志聖前三季稅後純益超越去年全年 EPS達3.28元

鉅亨網記者張欽發 台北
志聖董事長梁茂生。(鉅亨網記者張欽發攝)
志聖董事長梁茂生。(鉅亨網記者張欽發攝)
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志聖營收EPS稅後純益pcb

PCB 及半導體設備廠志聖 (2467-TW) 今 (15) 日公告 2021 年自結稅後純益 1.55 億元，季減 16.8%，年增 18.74%，2021 年前 9 月稅後純益 4.92 億元，較去年同期增加 64.48%，每股純益 3.28 元。

志聖 2021 年前 9 月稅後純益 4.92 億元，已超越去年全年獲利的 4.39 億元，估今年營收和獲利均可望挑戰歷史新高。

志聖 2021 年第三季營收 13.29 億元，季減 13.2%，年增 22.9%；累計今年前三季營收達 42.43 億元，年增 54.3%。

志聖去年初受疫情影響，出貨遞減、營收下滑，今年客戶需求提升，帶動近期營收較去年同期增加。志聖結合集團企業組成的「G2C + 聯盟」，效益在今年開始發酵，志聖已站穩兩岸 PCB 及面板市場，今年在半導體先進封裝市場也有斬獲，與面板同樣交出年增 40% 的佳績。

志聖對於下半年傳統旺季看法不變，工廠維持滿線滿載生產，因應大陸限電，志聖日前採取調整休假方式因應。法人表示，PCB、半導體、面板等產業熱度不減，客戶需求依舊強勁，志聖第三季營收優於去年，第四季營運也會維持強勁，2021 全年營運有望超越 2018 年高峰。

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