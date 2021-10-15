多頭的下一段旅程 正確的策略是什麼？

台積電法說激勵人心，搭配美股大漲，台北股市週五大漲 393 點收盤 16781 點，技術面突破短期頸線有向上挑戰 17300 點空間的機會。

盤面上主流依然在我一直強調的半導體、IC 設計、車電。台積電島狀反轉站上 600 元大關，同步站上季線未來大盤也將向季線靠攏，在這之間，台積電供應鏈可以特別留意：先進設備清洗：華景電 (6788-TW)、弘塑 (3131-TW); 不斷電系統：系統電 (5309-TW)、鈀材：光洋科 (1785-TW)；車電：IGBT 看健策 (3653-TW)/ 一詮 (2486-TW)；二極體看朋程 (8255-TW)；mosfet 看富鼎 (8261-TW)；碳化矽看漢磊 (3707-TW)；電池看康普 (4739-TW)/ 美琪瑪 (4721-TW)。IC 設計持續關注聯發科物聯網亞信 (3169-TW)/ 九暘 (8040-TW)；記憶體 IC：晶豪科 3006-TW)/ 控制 IC 點序 (6485-TW)；IP 概念看智原 3035-TW)/ 凌陽 (3041-TW)。

原物料漲價題材銅看第一銅 (2009-TW)，鎳看廷鑫(2358-TW)；棉花：南紡(1440-TW) 特別受惠。

在現階段的盤勢，策略是重中之重！想進場該如何選股？想解套該如何換股？每一步都要謹慎思考。如果在投資路上感到徬徨，歡迎跟上豐祿的操作節奏，一步一腳印，穩健地慢慢累積獲利才是最實在的。

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