『空』襲警報解除 台股升段行情將起！這幾檔股票先發動

美國最新公布的消費者物價指數（CPI）年增率高達 5.4％，再創 13 年來的新高，從今年六月美國聯準會（FED）利率會議宣布要考慮減債開始，『通膨』疑慮就持續干擾國際股市，韓國、新加坡都已開啟升息循環，市場擔心資金開始緊縮，投資人開始撤離金融市場，股、債雙殺不斷向下修正，全球股市由大多頭走勢轉向修正，股市何時止跌回穩？關鍵在於『通膨』疑慮何時消失！

從美國 FED 十月份利率會議報告看來，幾乎可以肯定 FED 將在 11 月份開始縮減購債 (Taper)，預計從每個月減少 100 億美元公債和 50 億美元抵押擔保證券 (MBS) 開始，至明年中左右結束購債，減債金額小、結束時間還很長，升息並不會那麼快來臨，債券殖利率回升，帶動科技類股止跌回穩，納斯達克指數穩守缺口支撐區，市場利空出盡，美股在科技類股帶動下，短期內有機會止跌回穩，再次挑戰季線關卡。

國際股市止跌回穩，資金面依舊寬鬆，台股這幾波下殺，總計 10 月份以來，融資餘額減少 121 億，當沖佔比重也從過去的 45％左右降至 41％，中實戶減少 11％，台股人氣渙散，網路上也看到很多投資朋友發表股市『畢業文』，代表散戶已經進入最悲觀的時刻，投信卻逆勢連 11 買超，官股行庫進場護盤，外資也由賣超轉買，大戶進、散戶出，籌碼面逐漸穩定，台股守住前波底點，技術型態逐漸出現 W 底，KD 指標也由賣超區向上形成黃金交叉，籌碼面、技術面、心理面都有轉多的跡象，短期內台股反彈跳戰季線機率高。

近期受美國減債的影響，外資不計代價回歸美元資產，台股出現明顯的向下修正，盤面上類股不管業績好不好，幾乎可以說是『全面通殺』，許多績優股更是跌到連個反彈都沒有，直接向下呈現 V 型反轉，台股即將止跌回穩挑戰季線，部分績優股非常有可能遭到誤殺，譬如 9 月份營收再創新高的台積電 (2330)、日月光(3711)、群聯(8299) 等，今年以來每股盈餘也都持續向上創新高，又分別為晶圓代工、封測、Nand flash IC 設計的龍頭，股價都有超跌的跡象，非常適合中、長期的佈局！

台積電 (2330-TW) 法說會公布財報，第三季單季稅後純益與每股盈餘均創下歷史新高 Q3 每股盈餘 6.03 元，展望第四季，受惠於蘋果新產品等拉貨，預期 5 奈米製程需求強勁，將支持營收、獲利持續成長，9 月營收再創歷史新高，技術面回測年線後，出現明顯的買盤支撐，技術線型出現三重底型態，跌破年線機率不高，KD 指標也出現背離的訊號，護國神山將領軍台股重返多頭！

日月光 (3711-TW) 受惠於蘋果 iPhone 以及 iPad 相關晶片封測及系統級封裝（SiP）訂單強勁，此外，5G 智慧型手機、車用電子、高效能運算（HPC）等晶片封測訂單維持高檔，9 月業績與第三季營收雙雙再創歷史新高，全年獲利有望賺逾一個股本，預估本益比不到 10 倍，技術面跌破年線後，低接買盤成交意願高，成交量逐漸放大，跌勢已接近尾聲，股價可望隨大盤同步止跌回穩向上，近期震盪不跌，就是絕佳的撿便宜好時機！

群聯 (8299-TW) NAND Flash 控制 IC 廠，無論外資怎麼唱衰記憶體族群，類股族群基本面表現都不錯，營收獲利持續向上，群聯持續增加非消費型（Non-Consumer）應用的儲存市場營收貢獻度，因此即便消費零售市場出現需求疲軟的雜音，9 月營收再創歷史新高，上半年每股盈餘高達 20.05 元，預估今年全年獲利可達 40 元左右，本益比低，未來在 5G 無線高速傳輸技術的普及帶動下，NAND 儲存市場沒有天花板，營收、獲利將持續成長，基本面極佳，近期股價持續破底，跌至 350 元後，有比較明顯的量能進場承接，未來幾天震盪守住 350 元整數關卡，深具投資價值。

短線投資的部分，國際原油價格持續再創新高，帶動天然氣、煤礦價格同步走高，發電成本提高，影響電廠發電意願，導致中國、印度、黎巴嫩都出現限電的情況，近期市場興起一波綠能熱，而特斯拉熱賣，確認未來電動車就是未來市場趨勢，盤面上資金佈局的焦點就在於太陽能、電動車電池與半導體相關類股，太陽能類股可以觀察太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、聯合再生 (3576-TW)；電池相關類股可以注意立凱 (5227-TW)、康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)；半導體相關類股短線可以注意漢磊 (3707-TW)、世禾 (3551-TW)，這幾天類股短線極有可能發動一波攻勢創新高，值得喜歡操作短線的投資朋友特別留意！

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