〈城中城大火悲劇〉中國信託基金會捐千萬 8大壽險啟動關懷措施

高雄城中城發生火災意外事故，金融保險業動起來！中國信託慈善基金會率先捐款千萬元賑災，而富邦人壽、國泰人壽、中國人壽、元大人壽、新光人壽、南山人壽、全球人壽、遠雄人壽等 8 大壽險公司，也紛紛啟動關懷措施。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒今 (15) 日表示，中國信託慈善基金會捐款新台幣 1000 萬元予高雄市政府社會局專款專用，協助弱勢者回復正常生活。

富邦人壽表示，截至今日下午，經查傷亡名單中共有 1 名身故、4 名受傷富邦人壽保戶。針對此重大意外事件，富邦人壽已於第一時間成立「關懷應變小組」，致以最深切的慰問，除了啟動多項緊急關懷服務措施，亦提供保戶關懷慰問金，不幸身故每人 10 萬元、入住加護病房 6 萬元、一般病房 2 萬元、受傷未住院 5000 元，以表關心。

國泰人壽與國泰產險也立即啟動關懷慰問機制，第一時間派出意外事故關懷小組，此次重大火災意外事故，國壽保戶中已有 7 死、10 傷，由國泰同仁及當地志工團給予慰問與協助，且立即啟動快速理賠服務機制，進行快速賠付，陸續已給付逾 246 萬元的理賠金及慰問金。

中國人壽表示，於事發第一時間成立「緊急應變關懷小組」，宣布提供保戶慰問金，不幸身故之保戶每人 10 萬元、加護病房治療之保戶每人 6 萬元、一般病房治療之保戶每人 2 萬元、門診治療保戶每人 2000 元。

元大人壽針對此次高雄城中城大火事故，提供元大人壽受災保戶身故 10 萬元、加護病房 5 萬元、受傷 5000 元慰問金。

新光人壽第一時間成立緊急應變關懷小組，並立即由高雄地區多組同仁與調查員啟動保戶緊急關懷服務，針對傷亡保戶，主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫，協助辦理理賠等相關服務申請，並針對受傷與住院保戶分別發放 1000 元與 5000 元慰問金，加護病房保戶發放 2.5 萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供 5 萬元慰問金。

南山人壽部分，針對不幸身故、受傷者提供慰問金，若為保戶不幸身故，每人 10 萬元、加護病房每人 6 萬元、一般病房每人 2 萬元。若非南山人壽保戶，不幸身故每人 5 萬元、加護病房每人 3 萬元、一般病房每人 1 萬元。同時，南山提供安家補償慰問金，房屋焚毀致無法居住者 5 萬元（保戶及非保戶皆適用）。此外，經查詢目前有 2 名不幸身故者、4 名傷者為南山人壽保戶，身故理賠金額約 164 萬元。

全球人壽已第一時間啟動重大災害關懷機制，派員關懷傷亡保戶狀況，並將提供保戶慰問金，身故保戶每人 5 萬元；受傷保戶加護病房或負壓隔離病房 2.5 萬元、一般住院 5 千元、門診 1 千元，與「主動快速理賠」、「續期保費緩繳 3 個月」、「保單借款利息緩繳 6 個月」及「申請補發保單免收手續費」與等 4 大關懷服務措施，另針對有需求的保戶亦提供「醫療理賠預付金」，協助保戶度過難關。

遠雄人壽在災情發生第一時間已責成相關人員成立「關懷應變小組」，隨時查詢及關懷保戶狀況，截至目前確認有 1 名保戶身故，2 位傷者，對此事故不幸之罹難保戶將發放 5 萬元慰問金，並提供快速理賠服務，全力協助渡過難關。