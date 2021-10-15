總座等26人捲入內線遭檢調約談 東洋：全力配合調查

東洋 (4105-TW) 去年爭取德國 BNT 新冠疫苗台灣代理權破局後，深陷炒股疑雲，士林地檢署今 (15) 日約談總經理施俊良等 26 人到案，對此，東洋重訊強調，將全力配合檢調單位調查，且提供一切必要資料。

士林地檢署今日指出，去年 11 上旬東洋股票交易狀況異常，加上接獲民眾告發違反證券交易法，檢方分案偵辦。

經士林地檢署縝密蒐證發現，東洋內部人及親友疑有內線交易情事，今日搜索東洋及嫌疑人 26 處住居所，包含基隆市、台北市、新北市、新竹市、台中市、嘉義市、高雄市、屏東縣，通知 26 人到案說明。據了解，調查局搜索約談對象不包括東洋董事長林全。

東洋對此發出重訊公告，針對去年洽談代理新冠肺炎疫苗衍生部分員工涉及違反證券交易法嫌疑，公司全力配合檢調單位調查，此外，調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。

東洋去年代理 BNT 疫苗時，被外界質疑涉嫌內線交易，林全曾親上火線澄清，強調個人不會內線交易，歡迎來查，且公司不會坑殺股民；但就個人來看，發布重訊當天因成交量爆出 2000 多張，有內線交易的可能性高，且知道此案的人，除公司部分高層外，也有許多外部人。

東洋發出澄清稿，去年引進 BNT 疫苗是為了協助政府預防疫情，並非為了增加公司獲利，雖然事後因故未能引進疫苗，但在引進過程中，因涉及代理商、供應商以及與主管機關溝通等，會議人數眾多，公司也向員工鄭重宣示，不得有利用此消息買賣股票的內線交易行為。

東洋指出，去年 10 月 12 日股票出現異常交易及股價有大幅波動後，公司隨即對公司內部經理人進行清查，並未查獲有提前利用此消息買賣股票的情形，今日檢調對公司共計 12 位員工進行搜查，令本公司感到意外與震驚。

東洋強調，將全力配合檢調的調查，期待檢調早日查清事實，若萬一真有員工涉及內線交易，不論層級多高一律嚴懲不貸。