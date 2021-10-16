〈美股熱門股〉CureVac與德藥廠終止合作跌12% 美鋁Q3財報亮麗漲15%

CureVac 與德國製藥夥伴終止合作 重摔 12.43%

德國生技公司 CureVac(CVAC-US) 本周稍早宣布終止第一代疫苗開發後，日前又遭德國合作夥伴拜耳（Bayer AG）宣布終止合作關係，周五（15 日）股價重摔 12.43% 至每股 39.82 美元。

據德國萊茵郵報（Rheinische Post）報導，拜耳發言人表示，雙方已同意終止新冠疫苗合作關係。

CureVac 股東 Dievini Hopp Biotech Holding GmbH 周四向美國證券交易委員會（SEC）提交一份修訂後的 13-D 文件，修正內容是與股份所有權有關的內部調整，以及投資和股東協議有關的部份股份轉讓給 CureVac。

CureVac 日前表示，第一代新冠疫苗「CVnCoV」最快在明年第二季才能獲得歐洲藥品管理局（EMA）的使用授權，屆時與英國藥廠葛蘭素史克（GSK）研發的第二代候選疫苗將進入後期臨床試驗，因此決定撤回申請，專注第二代疫苗研發。

美鋁 Q3 財報亮麗 勁揚 15.23%

美鋁（Alcoa）(AA-US) 第三季財報表現超預期，獲利續創新高，並宣布發放 0.1 元股息以及啟動 5 億美元的庫藏股計畫，激勵周五（15 日）股價飆漲 15.23% 至每股 56 美元。

美鋁第三季營收年增 31.4% 至 31.1 億美元，淨利 3.37 億美元，改寫單季新高，經調整後每股獲利 2.05 美元，營收、獲利皆優於分析師預估的 29.3 億美元與 1.76 美元。

此外，美鋁還宣布將配息 0.1 美元，為 2016 年分拆事業以來首度恢復派發股息，該公司亦宣布啟動 5 億美元的股票回購計畫，使庫藏股規模達到 6.5 億美元。

瑞士信貸分析師 Curt Woodworth 說，隨著氧化鋁與鋁土礦市場遭遇供應吃緊以及冶煉廠的相對價值，鋁的基本面逐漸改善，華爾街對美鋁在 2022 年的營運看法很可能低估 40%。

Woodworth 給予美鋁股票「優於大盤」評等（Outperform），目標價上調 6 美元至每股 62 美元。

23andMe 前景看俏 飆漲 16.88%

基因檢測公司 23andMe(ME-US) 周五股價大漲 16.88% 至每股 9.21 美元，避險基金 EMJ Capital 創辦人 Eric Jackson 日前受訪表示該股是最佳選擇，擁有獨特技術占市場競爭優勢。

Jackson 表示， 23andMe 靠訂閱業務（客戶簽約進行基因數據檢測與定期健康研究）和治療業務（23andMe 與製藥公司合作，根據收集遺傳基因數據開發藥物）這兩項業務，成為他的首選。

Jackson 也說，該公司在藥物開發上有獨特之處，透過數據收集與分析使各種病因與潛在治療發現得到莫大助力，而且這是不容易為競爭對手模仿的技術，占市場競爭優勢。