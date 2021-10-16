市場押注Fed明年6月有一半機率升息、9月幾乎篤定調升

美國利率期貨市場對聯準會 (Fed) 升息預期愈來愈高，押注明年 6 月升息 25 個基點 (1 碼) 的機率上升到接近五成，9 月升息 1 碼的機率達到百分之百。

利率交換合約顯示，市場預測聯邦公開市場委員會 (FOMC) 明年 6 月約升息 12 個基點，9 月升息 1 碼的機率為百分之百，接下來在 2023 年 2 月之前會再次升息。

Fed 點狀圖 (黑虛線)、10 月 5 日市場定價 (粉紅) 和 10 月 15 日市場定價 (黃)。來源: Bloomberg

美國周五公布 9 月零售銷售意外成長，消息帶動美國 2 年期公債殖利率一度上升 4 個基點並突破 0.4%，是去年 3 月至今首次升破 0.4%。

歐洲美元期貨交易利率一度上漲 10 個基點，也顯示交易員對 Fed 升息預期增強。

如果 Fed 真的在 6 月啟動疫情爆發以來的首度升息，將代表大規模購債計畫甚至可能比 Fed 暗示的早結束。

根據聯邦公開市場委員會 (FOMC)9 月決策會議後釋出的利率預測點狀圖，18 名官員中有 9 人預測將在 2022 年底之前升息，顯示升息可能比預期早，這是 1980 年代以來首見票數平手的情況。

6 月開會時，18 名官員中有 13 人認為 2023 年至少升息一次。

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