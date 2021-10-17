大型權值股回神台股反彈 短線留意財報雜音

台股在大型權值股領軍下反彈收復 16700 點關卡，但法人表示，台股走勢雖仍有反彈空間可期，但要留意短線財報公布期雜音較多，恐影響盤勢表現。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前台股大盤走勢仍看多向上整理，目前適逢第三季財報公布，包括半導體、IC 設計、車用半導體等仍持續看好，而電子下游廠商受先前塞港影響的問題拖類股價表現。

但美國總統拜登已下令解決塞港與貨物運輸問題，加上感恩節與聖誕節消費旺季將來臨，建議觀察電子中下游類股相關營收可望持續回升。

郭修伸認為，目前看來電子股反彈領先，搭配金融權值股，以及跌深落後補漲的傳產類股，台股良性輪動向上墊高，金融、電子與傳產類等輪番上漲，特別是新能源車、電動車等概念股，相關發展趨勢亦可望持續看好。

安聯投信指出，台股 9 月以來步入另一高波動期，近期又有海內外利空消息反覆考驗台股，在短線累積漲幅大的情形下，高波動符合基本面預期的變化，建議布局可聚焦中長期成長的產業趨勢。

而從資金面與技術面來看，安聯投信表示，大盤均線結已成空方排列，選股是創利關鍵，可留意成交量能的變化。

保德信投信表示，預期第三季財報出爐後，市場將重新聚焦明年第一季展望，指數有望再展開作夢行情，而具有產品規格升級的電子股與相關供應鏈，最有機會能率先獲得市場資金青睞，傳產則是以解封後的消費潮、原物料漲價題材等為主。

保德信投信表示，這波拉回替台股創造了具有高度投資吸引力的優勢，目前本益比僅有 14 倍，投資價值浮現，加上疫情降溫、五倍券發放等皆有利於國內服務業等景氣回溫，進而帶動相關內需類股展開反彈行情；而科技股則有第四季銷售旺季支撐，而明年成長展望與能見度高之個股與類股，將會是優先受惠族群。