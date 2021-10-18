九局下半兩人出局 台開尋求逆轉勝契機 邱于芸：我要直球對決！

提到台開 (2841-TW)，社會大眾首先會想到老字號土地資產開發公司，甚至還蒙有一層神秘面紗，但隨著新任董事長邱于芸接棒上任，活潑彈性化的洋風作派，並快速引進全新專業經理人團隊，為台開注入過往罕見的新活水，對於展望，邱于芸自信侃談已擬定短期財務重整規畫、中長期營運轉型目標，甚至透露，正與知名零售業者洽談共同土地開發，可以預見，台開真的不一樣了。

資產活用、策略結盟有譜 台開短期逢亂流 無礙大局

邱于芸甫上任，短期先著重於重整財務工程，因而展現魄力積極延攬各界人才，力邀曾任民進黨 5 屆中常委的信保基金前董事長蔡憲浩擔任集團旗下台創公司副董事長、前京華山一投資銀行部副總黃茂基擔任台創公司財務長，並將借重獨立董事洪榮一的生物科技專長，協助開發與建立花蓮洄瀾灣園區養生村。

黃茂基早期曾任職日本聯電 (聯日半導體) 財務長，具跨產業的投資和管理實務豐富經驗，對於外界關注的台開財務議題，儘管黃茂基甫上任不到 1 個月，但在快速梳理財務後，有信心表示「今年資金的展延都沒有問題」。

台開集團子公司 台創財務長黃茂基。(圖：台開提供)

「事實上，台開的資產狀況相當良好，只是未能好好活用，甚至停滯一段很長的時間，現階段就是將過去造成的問題，一個一個解開」，黃茂基說。

因此，黃茂基開始擬定處理順序，接下來會活用操作手上資產，來積極尋找異業合作機會、疏通目前的財務問題，未來，每一項資產採類似專案方式執行，藉此迅速產生現金流，以最快解決過去財務槓桿操作失衡問題。

另一方面，黃茂基不諱言「投資人對台開的信心不夠」，為了提高台開在資本市場的能見度，規劃在 3-6 個月內財務重整工程初步階段完成後，主動找尋投資圈法人加強溝通，這是過去台開並未積極著墨的重要一步。

儘管目前台開可說是處在高空中的亂流，「稍微緊張一下，不會影響大局」，黃茂基有信心表示。

從土地、人流到物流 繼往開來 土地開發改打品牌團體戰

在短期財務面已有了因應對策後，邱于芸逐步釐清台開擁有多少資源和發展機會，同時擬定了中長期的發展計劃。邱于芸不諱言，過去的台開籌資較偏向與政府合作，在進行工業區開發並未將供應鏈納入運籌，然而，未來的台開必須轉型成「大平台」，亦即未來的台開，將不再完全仰賴大型標案的開發，而是在開發工業區和商用不動產豐富經驗的前提下，扮演土地開發、工業區建築規劃的供應鏈領導角色。

事實上，台開過去幾十年完成開發工業區、科學園區和商辦多達 30 處，專業經驗堪稱國內首屈一指，邱于芸看好，隨著台商回流或供應鏈轉移，可善用台開品牌，協助業者在國內外設廠。

另一方面，邱于芸透露，近日已有知名連鎖便利商店與國際知名快速時尚服飾零售業者洽談土地開發共同合作，未來透過台開聯名，在既有的土地資源上與品牌強強聯手，也是一項全新的發展契機。

採地景區隔策略 擘劃地方特色主題慶典

「每一筆土地都像一個人，有其時空背景、特色以及適合處理的方式，希望將地方精靈特色發揚光大」，談到台開的軟實力，邱于芸展現不同於以往台開給外界的硬底印象，感性地說。

而在軟實力方面，邱于芸首先透露對花蓮的發展願景，由於台開在花蓮擁有多筆土地和商場，「想將花蓮打造成台灣的柏林」，導入滑板、運動、音樂節和自行車等主題，將花蓮成為國內另一個擁有地方慶典的特色地區，強化國內地景與地景間的區隔。

不僅如此，除了透過文創將活力的元素融入地方，邱于芸規劃，養生村、物流園區均為可拓展的方向，期許未來台開的開發區將更加活化生活周邊機能，成為全新生活場域。

短期計劃落實，電商事業接續上線，虛實整合放眼未來

除了對花蓮的長遠願景已有初步輪廓，邱于芸談到金門，則著眼於新商機─跨境電商。金門物流經貿園區定位為跨境物流轉運中心，擴大發揮台開金門保稅倉的優勢，全力搶攻兩岸跨境電商包裹快速成長的商機。

「當然，轉型非常非常的困難」，過去長達 10 餘年在英國攻讀碩博士的邱于芸不諱言，台開擁有長年傳統保守規律的制度，卻因此不靈活，如何這個龐大體系下融合彈性的文化，需要一點時間。

所幸，獨董洪榮一同樣是留英背景，擁有英國牛津大學分子生物物理學研究所博士學位，學成歸國後也取得國防大學高階戰略與國際事務碩士學位，專長為國際談判、國際開發合作、政策設計與戰略規劃等，勢必可為台開的轉型增添一股新氣象與活力。

由左至右為台開董事長邱于芸、台開獨董洪榮一、台開集團子公司台創財務長黃茂基。(圖：台開提供)

邱于芸堅定表態，台灣是個創新島，創新的團隊不應受限，因此，在全新的經營團隊到位後，未來的台開會成為後援充足的航空母艦，旗下每一筆土地的專案開發則像一架架的小飛機可各自運作，在穩定之下靈活發揮創造能力；同時，隨著全球供應鏈重組，台開將進化成台開 2.0 版，肩負協助台商在國內擴張或前往海外設廠的任務。