〈台股盤前要聞〉閎康啖台積新廠商機、組裝廠持股立訊受拖累 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台積電確定赴日新建特殊製程晶圓廠，檢測廠閎康已在日本名古屋設立據點，可望直接受惠，大啖台日半導體擴產商機；中國立訊集團第三季股價回檔近 2 成，代工大廠緯創、和碩因持有股票，也會反映相關股價評價，業外表現因此受挫。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

台積電赴日設廠 閎康名古屋實驗室搶先機 擬再擴產啖商機

台積電 (2330-TW) 拍板確定赴日設廠，相關設備供應鏈動起來搶攻新商機，其中檢測廠閎康 (3587-TW) 可望直接受惠，閎康已在日本名古屋設立據點，服務汽車及半導體設備兩大客戶，未來台積電委外第三方實驗室訂單可望顯著增加，閎康已規劃明年將在當地投資本支出擴充新產能，大啖台、日半導體擴產商機。閱讀全文...

立訊股價再遇壓 組裝廠 Q3 業外受拖累

上市櫃公司近期將陸續公布第三季財報，代工大廠緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 因各自持有中國立訊集團 (002475-CN) 股票，今年業外表現除受匯兌影響外，每季也會反映相關股價評價，觀察立訊第三季股價走勢，受新舊產品交替、智慧手錶生產不順等利空消息影響，單季回檔近 2 成，預期將拖累代工廠業外表現。閱讀全文...

東洋治療急性骨髓白血病學名藥 獲美國藥證

東洋 (4105-TW) 昨 (17) 日宣布，與國際藥廠合作開發治療急性前骨髓細胞白血病學名藥 Arsenic Trioxide，取得美國 FDA 藥證並核准上市，後續將可依約收取里程碑授權金。閱讀全文...

全球基建需求有雜音 鋼鐵後市添變因

全球疫情減緩，市場雖普遍看好，各國政策及民間投資，均將帶動基礎建設需求，進而支撐鋼鐵價量；不過由於部分發展中國家，受到疫情衝擊導致財政吃緊，對後續基建投資力道減少，進而影響鋼鐵用量；另一方面，美國基建政策，估到明年下旬才有實質效益，但期間建築成長放緩，多空力道拉扯牽動鋼市需求。閱讀全文...

疫情趨緩加速建設 台石英元件廠取得更佳地位

全球新冠疫情蔓延，但並不阻擋科技產業前進，其中 5G、電動車的發展趨勢最明顯，包括鴻海 (2317-TW) 等 EMS 大廠都加速迎接商機；全球石英元件產業也加速整合、投資，台商搶先布局取得最佳地位，可望受惠未來商機。閱讀全文...

通膨、碳稅引爆成本高漲 產業大老齊憂

全球即將面臨通膨危機，不只原物料、貨櫃航運價格持續飆漲，各國為達成碳中和、能源永續目標，也開始研擬碳稅，未來恐進一步推升產業生產成本提高，多位產業大老紛紛憂心示警，如友達 (2409-TW) 董事長彭双浪直言，未來廉價享受將不再，宏碁 (2353-TW) 董座陳俊聖也指出，通膨正持續發生中。閱讀全文...

力成執行長 9 月再加碼買進逾 2 千張持股 今年共斥逾 4 億元

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 近來營運擴大布局邏輯封測，效益陸續顯現，第三季營收連兩季寫新高；據公開資訊觀測站資料，執行長謝永達 9 月在集中市場買進 2111 張自家持股，也是今年第二度加碼，累計已斥資超過 4 億元。閱讀全文...