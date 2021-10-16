台嘉碩與美Akoustis深度結盟 讓售子公司股權並將策略合作

台嘉碩 (3221-TW) 今 (16) 日宣布，將與美國納斯達克上市公司 Akoustis (AKTS-US) 深度結盟，台嘉碩將轉讓美國子公司 RFMi 的 51% 股權給 Akoustis，台嘉碩將取得 600 萬美元的現金，還有相當於 250 萬美元的 AKTS 股票，將在 10 月入帳，雙方並簽署策略開發協議。

在台嘉碩與 Akoustis 的協議中，Akoustis 將可在明年 6 月 30 日以前，以至少相當於 750 萬美元現金與 AKTS 股票，買下 RFMi 其餘 49% 股權，換算全部 100% 股權交易，台嘉碩可取得 1600 萬美元，法人估，處分利益將達 4 億元，台嘉碩則指出，實際處分利益將以財報公告爲主。

台嘉碩 2019 年 11 月在美國成立 100% 控股 RFMi 公司，主要銷售非手機應用的表面聲波濾波器（SAW），產品由台嘉碩開發生產，包括自有品牌及 OEM 生產產品，應用在車輛、醫療、工業控制及物聯網，2020 年營收爲 230 萬美元，2021 年營收高速成長，前 9 月營收已達 467 萬美元，吸引美國 Akoustis 公司注意。

雙方最新達成 RFMi 股權轉讓協議中，台嘉碩將其子公司 RFMi 的 51% 轉讓給 Akoustis，雙方還簽署策略開發協議，將應用 Akoustis 領先的先進 XBAW 射頻諧振器和濾波器技術，以及台嘉碩領先 SAW/TC-SAW 產品和技術組合，共同開發和推廣下一代通信產品。

雙方的策略發展預計將對先進的 5G 網絡、汽車和 ADAS 市場、醫療植入與監測健康管理、衛星通信、工業和物聯網應用等，提供廣泛新產品。

Akoustis 成立於 2014 年，爲美國 Nasdaq 掛牌上市公司，總部設立於美國北卡羅來納州，是一家專注於開發、設計和製造 RF 前端用的濾波器的公司，專注高科技 BAW(體波濾波器) 射頻濾波器解決方案公司，致力下一代材料科學和 MEMS 晶圓製造，滿足市場對改進射頻濾波器的需求，朝向更高的寬頻發展，與當今現有多晶 BAW 技術相比，具有更高的頻率和更高的輸出功率。

Akoustis 利用其專有的 XBAW 製造技術，為移動和其他無線市場生產體聲波射頻濾波器，有助信號蒐集，並加速天線和後端資訊之間的頻帶性能，隨著高純度、單晶和相關壓電材料的顯著進步，並驅動機電耦合併轉化為寬頻帶的共振器濾波器技術。