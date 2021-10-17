長榮航喜迎新貨機 看空運市況旺至明年

長榮航 (2618-TW) 第 6 架 777F 貨機 15 日下午抵達國門，長榮航說明，新機經過整備後將飛航亞洲和北美的貨運航線，而第 7、8 架 777F 貨機也預計分別在 11、12 月交機，增添第四季空運旺季的營收成長動能，並看好，明年貨運運價將持續維持在高檔。

長榮航總經理孫嘉明表示，為因應未來的客貨運市場變化，長榮航於去年即與波音公司達成協議，除遞延部份尚未交付 787-10 新機交期，並變更其中 7 架機型為 3 架 777F 貨機和 4 架 787-9 客機。

長榮航指出，第四季為傳統貨運旺季，隨著消費性電子產品如智慧型手機等新品上市，航空貨運市場需求熱絡。

據國際航空運輸協會預估，今年全球貨運運量將超越 2019 年疫情前的水準，而明年的貨量預估續增 4.9%，長榮航看好，明年電商需求將持續強勁、海運塞港和全球供應鏈吃緊的情況下，運價仍將維持在高檔。

長榮航強調，將機動增飛客機載貨航班並調整貨機航線，提升營運效益。

777F 貨機是全球最大的雙引擎全貨機，具優異的節能環保性能，載貨能力達 102 公噸，滿載航程約為 5000 海浬，配置與長榮航現有的 34 架 777-300ER 客機相同的發動機，可降低維修成本並有助提升維修管理效率。

長榮航 777F 貨機主要飛航洛杉磯、芝加哥、達拉斯、亞特蘭大、大阪、香港、上海浦東、深圳、重慶、新加坡、曼谷和河內等航點，每周超過 40 班。

疫情期間為因應貨運需求，長榮航另有 33 架客機以客艙載貨方式營運，主要飛航航點為洛杉磯、舊金山、西雅圖、溫哥華、芝加哥、達拉斯、休士頓、紐約、多倫多、亞特蘭大、布里斯本、阿姆斯特丹、巴黎及維也納等航點，每周超過 50 班。