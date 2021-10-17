三分鐘瞭解構建虛擬土地租賃市場和元宇宙門戶的 EnterDAO

EnterDAO 租賃市場 LandWorks 或將滿足用戶的虛擬土地租賃需求，並能夠在很大程度上提升土地的流動性和可訪問性，同時將土地變成了一種生產性資產。

撰文：Karen

隨着社交巨頭 Twitter、Facebook、Instagram 等入局 NFT，元宇宙（Metaverse）正在加速進入大衆的視野，而在更具吸引力的虛擬元宇宙遊戲領域，沉浸式遊戲體驗、多元的社交方式、資產和角色的可交易性以及展示功能等無一不顯示出了巨大的潛力。

但隨之而來的，元宇宙內資產效用少、流動性不足、可訪問性低、門檻高等瓶頸也在逐漸顯現。今天我們要介紹的是一個希望解決這些痛點並在 Web3.0 元宇宙中實現「市場經濟」的去中心化自治組織 EnterDAO。

EnterDAO 是什麼？

EnterDAO 是基於以太坊的 DAO，旨在通過提升元宇宙虛擬土地的可訪問性和資本效率。EnterDAO 將構建土地租賃市場 LandWorks 和元宇宙統一入口 MetaPortal 兩款核心產品，並將發佈名爲 MetaPass 的 NFT 收藏品兼元宇宙通行證。

EnterDAO 核心團隊在自 2017 年以來一直通過 LimeChain、Proof Systems、Universe.xyz 和 BarnBridge 構建去中心化應用程序和基礎設施，部分團隊成員還在今年通過 NFT 平臺 Universe 啓動了 Polymorphs 和 Lobby Lobsters 兩款熱門 NFT 項目。

EnterDAO 核心團隊

今年 9 月份，EnterDAO 完成了 180 萬美元種子輪融資，早期社區即種子輪投資方有近 40 個（位） Web3 領域內的建設者、投資者等，包括 D64 Ventures、Fourth Revolution Capital、Delphi INFINFT、Centrality 創始人 Aaron McDonald、BCW Group、Synthetix 創始人 Kain Warwick 以及多位在 Universe.xyz 的成員等。接下來我們將介紹 EnterDAO 的核心產品和 NFT 系列。

土地租賃市場 LandWorks

LandWorks 是一個元宇宙土地租賃市場，設計初衷是爲了提升土地的資本效率和可訪問性，來達到土地共享經濟的一種模式，支持土地所有者將其資產用於除交易之外的其他用途，這樣一來，用戶既可以在 Web3.0 元宇宙中按時間來租用土地，與此同時，土地所有者也能在租出後賺取被動收入。LandWorks 的發佈時間在今年第四季度，最初將支持 Decentraland，之後會擴展支持其他遊戲。

具體來說，在 LandWorks 中有四種角色，其中，土地貸方也就是土地所有者能向其他用戶租出其閒置土地，租出後會收到一個代表該土地的 NFT，還可質押該 NFT 來賺取 ENTR 代幣；土地承租人則有機會借用昂貴的土地，激勵方案和貸方類似。另外兩個角色爲元宇宙項目以及品牌方或代理商，其中，品牌方或代理商可以爲其客戶設計和啓用一整套租用及運行場景，進一步打開了場景即服務的商務模式。

除此之外，用戶在交易時還需要向 EnterDAO 支付市場費用，這些費用會存至 DAO 金庫中，之後由社區投票治理決定。

元宇宙門戶 MetaPortal

元宇宙遊戲項目的層出不窮，伴隨的是應用、訪問方式、所需錢包以及入口的不同，並將整個元宇宙生態割裂開來，增加了用戶訪問的繁瑣性。EnterDAO 會將 MetaPortal 構建成一個元宇宙統一入口和應用，用來供用戶統一搜索和進入各個元宇宙遊戲。

EnterDAO 表示，MetaPortal 會對用戶永久免費，但隨着平臺的發展可能會部署一個去中心化的基於拍賣的商業模式。

元宇宙通行證 MetaPass

EnterDAO 也會發行 NFT 系列 MetaPass，不過除收藏之外，該系列還可作爲一種通行證在 Web3.0 元宇宙中提供給用戶獨家訪問權，包括 EnterDAO 特權以及對未來某一事件、遊戲、虛擬場所等的訪問機會等。

另外，EnterDAO 還發布了治理代幣 ENTR，代幣持有者能夠通過治理來決定核心產品以及資金用途等的關鍵決策。ENTR 總量 1 億枚，其中分配團隊、顧問以及貢獻者 24%，分配給種子輪投資方 11.39%，這兩部分將分 100 周每週進行線性解鎖。另外，土地貸方和承租方將各獲得 8% 和 4% 的代幣。另外 EnterDAO 還共分配了 26% 用於 DAO 質押獎勵、流動性挖礦以及 DEX 內 LP 獎勵。

代幣分配模型

值得關注的是，EnterDAO 正在運行一個爲期 20 周的收益挖礦活動，ENTR 可使用包括 AXS、MANA、SAND、ILV 等熱門 NFT 項目代幣以及 SUSHI 等 8 種代幣來挖礦。此外，EnterDAO 還會通過在 SushiSwap 上爲 USDC/ENTR 提供流動性的用戶 LP 獎勵（持續 100 周）。

小結

從產品需求來看，當前 The Sandbox、Decentraland 甚至 Axie Infinity 等上的虛擬土地依然受到追捧，EnterDAO 租賃市場 LandWorks 或將滿足用戶的租賃需求，並能夠在很大程度上提升土地的流動性和可訪問性，同時租借土地獲得的 NFT 在質押後能賺取代幣獎勵的特點將土地變成了一種生產性資產。

另一方面，伴隨着元宇宙項目的不斷增多，我們有理由推測元宇宙未來可能會演變爲一個統一的元宇宙世界，實現互聯互通。當前 EnterDAO 的產品和 NFT 系列均未推出，其元宇宙門戶 MetaPortal 能否成爲一個統一流量入口還取決於相關場景的擴充、元宇宙的建設以及平臺體驗等多種因素。