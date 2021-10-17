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大國鋼斥近9億元收購美國不銹鋼扣件通路商 擴大市占率

鉅亨網記者彭昱文 台北
大國鋼斥近9億元收購美國不銹鋼扣件通路商 擴大市占率。(圖：翻攝自大國鋼官網)
大國鋼斥近9億元收購美國不銹鋼扣件通路商 擴大市占率。(圖：翻攝自大國鋼官網)
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大國鋼扣件大成鋼

扣件通路商大國鋼 (8415-TW) 擴大市占率，擬斥資 3200 萬美元、約新台幣 8.95 億元，取得不銹鋼扣件通路商 PFI, LLC 主要資產，預計在月底完成收購。

大國鋼此次透過子公司 Brighton-Best International, Inc.，以現金取得 PFI, LLC 主要資產 (包含應收帳款、存貨、設備) 以及無形資產，大國鋼表示，. 本次資產取得目的為提高營運規模及產品市場占有率。

據資料顯示，PFI, LLC 經營別稱 (DBA)VERTEX DISTRIBUTION，產品包括螺栓、螺絲、螺帽以及鉚釘等；而大國鋼目前則是全美最大扣件通路商，在美國有約 20 個據點，主要產品包含碳鋼、合金鋼及不銹鋼扣件。

大國鋼表示，透過持續併購，將有利增加經濟規模、降低營運成本使獲利最大化外，並能以合理毛利率提供價廉物美產品，創造競爭者進入障礙，形成寡佔市場。

大國鋼進一步指出，交易合約收購日訂於 10 月 31 日，整體交易金額估不超過 3200 萬美元，但實際購買金額仍以收購日時賣方帳上數字為準；此外，交易金額中的 200 萬美元，將提撥存放於信託帳戶，供日後雙方調整或損害求償使用。

除了扣件外，大國鋼在 2017 年時也併購美國工業級手套品牌 Ironclad Performance Wear，事業版圖拓展至工業防護用品、充實產品線。

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