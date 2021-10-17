立訊股價再遇壓 組裝廠Q3業外受拖累

上市櫃公司近期將陸續公布第三季財報，代工大廠緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 因各自持有中國立訊集團(002475-CN) 股票，今年業外表現除受匯兌影響外，每季也會反映相關股價評價，觀察立訊第三季股價走勢，受新舊產品交替、智慧手錶生產不順等利空消息影響，單季回檔近 2 成，預期將拖累代工廠業外表現。

觀察立訊股價走勢，今年 6 月 30 日收盤價為人民幣 46 元，但截至 9 月 30 日收盤價則來到 35.71 元，第三季波段跌幅達 22.36%，緯創、和碩因分別持股立訊約 0.81%、0.57%，預期第三季財報將反映相關評價損失。

由於蘋果 (AAPL-US) 新品多集中在下半年度發表，因此第二季末、第三季初往往為蘋果供應鏈新舊產品交替期，此外，市場也一度傳出立訊智慧手錶產品生產不順，遭客戶要求退貨和賠款，雖然立訊出面駁斥傳言，但消息也拖累股價出現回檔修正。

緯創、和碩在營運上均與立訊採取策略合作模式，緯創去年將旗下昆山 iPhone 組裝廠售予立訊後，透過四家中國子公司持有立訊股票，持股比約 0.81%，和碩則透過旗下上海昌碩，持股立訊約 0.57%，今年更引資立訊與旗下機殼廠鎧勝成立合資公司。

由於兩大代工廠投資立訊持股比例皆不低，對財報有一定程度的影響數，加上上半年財報皆出現大幅度高低落差也引發小股東擔憂，對於股東的擔憂，和碩在股東會上強調，投資立訊僅是其中一項財務性轉投資，未來將依市場情況評估調節。

另一方面，英業達 (2356-TW) 近年則持續活化資產，日前代子公司英華達科技、英源達科技公告處分上海閒置廠辦空間，預估處分利益達約人民幣 2.72 億元 (約新台幣 11.69 億元)，預計將認列在第三季財報中，估屆時可望貢獻每股純益約 0.32 元。