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力成執行長9月再加碼買進逾2千張持股 今年共斥逾4億元

鉅亨網記者林薏茹 台北
左起為力成董事長蔡篤恭、執行長謝永達。(鉅亨網資料照)
左起為力成董事長蔡篤恭、執行長謝永達。(鉅亨網資料照)
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力成謝永達加碼記憶體封測邏輯

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 近來營運擴大布局邏輯封測，效益陸續顯現，第三季營收連兩季寫新高；據公開資訊觀測站資料，執行長謝永達 9 月在集中市場買進 2111 張自家持股，也是今年第二度加碼，累計已斥資超過 4 億元。

謝永達去年 11 月加碼自家持股 70 張，今年 5 月再敲進 1719 張，9 月則為去年 10 月接任執行長以來，第三度加碼持股。

若以今年 5 月、9 月股價均價 102.11 元、108.4 元計算，謝永達今年共斥資超過 4 億元買進公司持股。

力成受惠邏輯晶片後段封測需求旺，加上子公司晶兆呈車用晶片測試需求強勁，7、8 月營收屢創新高，雖然 9 月因記憶體需求受筆電其他零組件長短料影響，較上月小幅滑落 3.67%，但仍較去年同期成長 15%，第三季營收也同步創高、達 223.1 億元，季增 8.2%。

力成指出，受到終端需求長短料因素影響，預估第四季營收可能持平第三季，但也有機會微幅成長、續寫新猷。

力成持續擴大在邏輯 IC 封測業務佈局，以分散偏重記憶體產業的營運風險，目標今年邏輯營收貢獻達至 30-35％。

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