〈觀察〉從iPhone到OTT平台 電信商再掀5G用戶角力戰

台灣從 4G 跨入 5G 時代後，電信商為鞏固用戶數及提升低迷的 ARPU(每使用者平均收入)，除了祭出 5G iPhone 補助優惠外，戰場也延燒至 OTT 平台，尤其華特迪士尼 (DIS-US) 旗下 OTT 平台 Disney+，挾著上億訂戶數強勢登台並與台灣大 (3045-TW) 合作，整體電信產業角力也將出現變化。

Disney + 預計 11 月 12 日正式在台上線，主打六大內容，包括漫威動畫及真人系列、迪士尼精選電影、皮克斯動畫等，價格上祭出月費 270 元，可同時支援 4 台裝置，比 Netflix 同類型方案便宜約 3 成，搶台灣 OTT 市占意味濃厚。

而 Disney + 為快速進軍各國家市場，策略多為與當地電信商合作，包括美國攜手 Verizon、日本則與 NTT Docomo 合作等，台灣方面由台灣大拿下電信營運商合作權。

台灣大總經理林之晨直言，預計 11 月會推出綁定 5G 與 Disney + 的「夢幻方案」，用戶可用較低的價格，同時享有 5G 與 Disney + 的雙服務，其優惠方案就與購買手機新機的補貼雷同，至於後續要投入的的資源有多少，就需視用戶數成長而定。

台灣用戶數成長有限，電信商已經無法靠著手機資費獲利，在利潤空間逐步壓縮下，靠著 OTT 平台內容、電商等其他模式，成為台灣大成長引擎的最大利器。

面對 Disney + 來勢洶洶，其他電信商更加緊腳步擴大投資影視內容，龍頭中華電 (2412-TW) 趕在 Disney + 登台前，旗下 OTT 平台 MOD、Hami Video 以影劇大聯盟的概念，網羅好萊塢片商及超過 40 家獨立片商，為用戶上架迪士尼漫威系列、環球玩命關頭系列等陣容。

遠傳 (4904-TW) 旗下 friDay 影音則積極參與金馬獎、金穗獎、台北電影節等直播與活動推廣，此外，也將觸角延伸至「原創 IP 投資」，目前投資的首部戲劇類作品你的婚姻不是你的婚姻，將攜手公視合資開拍，預計明年第二季推出。