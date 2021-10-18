〈鴻海科技日〉Model C售價不到百萬 Model E性能比照頂級跑車

鴻海 (2317-TW) 此次在科技日展示 3 款電動車，2 款乘用車方面，董事長劉揚偉表示，Model C 售價新台幣百萬元內，CP 值特別高；Model E 最高則可達 750 匹馬力、0-100 秒加速只要 2.8 秒，關鍵續航力更達 750 公里，是在頂級房車、跑車才有的規格。

劉揚偉表示，Model C 是 CP 值高的休旅車 SUV，且得益於平台共享優勢，消費者能夠以距離燃油車不遠的合理價格購得；Model E 則是旗艦轎車；Model T 則是電動巴士。

以個別車型規格來看，Model C 僅 4.64 公尺的車長卻擁有 2.86 公尺的軸距，提供 5+2 人座空間及置物空間配置；搭配 0.27 低風阻造型設計，在性能版本 0-100 公里加速度僅需 3.8 秒，並提供 700km 的長續航力。

Model E 則是鴻海集團與義大利設計公司 Pininfarina 共同開發，針對中、高端消費客群、商務人士需求，後座空間可成為專屬行動辦公室，提供臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等一系列智能應用。

性能端方面，Model E 藉由「高性能電驅」與「先進動態控制技術」，讓動力性能輸出達到約 750 匹馬力，0-100 公里加速僅需 2.8 秒，優於市面同級車款，甚至逼近一級方程式賽車的水準，並具備 750km 超長續航力。

以智能運輸作為定位的 Model T 電動巴士，高剛性車體防護設計，符合美國聯邦運輸管理局 (FTA) 法規標準，並在車輛研究測試中心 (ARTC) 測試期間，完成 20 萬公里加速耐久測試和 1000 小時以上的剛性強度測試。

能耗與續航力部分，Model T 最高可搭載 400 度的電池，續航里程超過 400 公里，滿載條件下，最大爬坡能力可達 25%、最高車速每小時可達 120 公里。