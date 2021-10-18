友霖降血脂新藥完成三期試驗 將申請台灣藥證

友華 (4120-TW) 集團子公司友霖 (4166-TE) 開發的降血脂新藥，繼與中國浙江京新藥業授權技轉後，近期也完成臨床三期試驗，後續將向台灣衛福部 (TFDA) 申請藥證。

友霖自行開發的降血脂複方新藥 1PC111，適應症為原發性高膽固醇血症或混合血脂異常，三期人體臨床試驗在台灣、澳洲、紐西蘭執行，其試驗主要試驗結果顯示，達到主要療效指標，1PC111 優於對照藥品於第 12 週時，低密度脂蛋白 (LDL-C) 濃度。

友霖將向台灣 TFDA 申請治療慢性病的新藥查驗登記審查，取得藥證後，將能在台灣上市銷售。據統計，15 歲以上國人高血糖、高膽固醇、高三酸甘油酯、高血壓的盛行率，隨著年齡上升而遞增。

友霖除了向台灣申請藥證外，中國則已將該藥品技轉給浙江京新藥業生產銷售，後續將獲得簽約金、產品開發里程金以及銷售里程金，總金額上看人民幣 2800 萬元，約新台幣 1.2 億元。

友霖指出，血脂異常為心血管疾病中盛行率最高的疾病，全球病患人數 3.66 億人，年複合成長率約 1%，疾病盛行率超過 40%，其中德國盛行率最高達 66%、美國也有 52%，而降血脂新藥是新一代降血脂藥物，療效佳、安全性高，成為病患用藥新選擇。