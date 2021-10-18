〈鴻海科技日〉裕隆LUXGEN、CMC將推自主品牌電動車款

鴻海 (2317-TW) 科技日今 (18) 日登場，發表由我國自主研發的 3 款全新電動車，裕隆 (2201-TW) 集團執行長嚴陳莉蓮表示，裕隆將成為鴻華先進在國內的首發客戶，旗下 LUXGEN 和 CMC 兩個品牌未來都將推出自主品牌電動車款。

嚴陳莉蓮說明，為迎接未來汽車市場變革，裕隆支持鴻華先進持續投入開放平台自主研發，並持續耕耘自主品牌電動車領域， LUXGEN 將成為鴻華先進在台灣第一個客戶，Model C 休旅車、Model E 轎車可望成為 LUXGEN 下一個世代產品。

鴻海科技日今日首度發表 3 款電動車款 running Prototype，包括 Model C 休旅車、Model E 轎車和 Model T 電動巴士。

據 Model C 的產品技術規格，4.64 公尺的車長擁有 2.86 公尺的軸距，提供 5+2 人座的寬敞舒適空間和豐富的置物空間配置，性能版本 0 到 100 公里加速度僅需 3.8 秒，並擁有 700km 的長續航力。

而 Model E 車款是以電動車開放平台模組化、彈性化和可客製化等特點為基礎延伸的旗艦電動乘用車，由鴻華先進與國際知名汽車設計公司賓尼法利納 (Pininfarina) 共同開發，呈現義式時尚設計，並具備科技未來感的外型，產品設定為高端商務、舒適第三生活空間和典雅訴求的創新商務豪華 Sedan。