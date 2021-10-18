美國開放邊境未列入 高端：細節未揭露 不宜太早論斷

美國白宮宣布，11 月 8 日起，外籍人士完整接種美國和世界衛生組織 (WHO) 認證的疫苗都可入境美國，不過美國 FDA 認證的疫苗不包含高端疫苗 (6547-TW)，對此，高端回應，美國疾管署 (CDC) 規定細節尚未揭露，不宜太早論斷。

高端表示，美國將實施新的入境疫苗接種規定，但正式的新規定細節尚未頒布，國內媒體對此項新規各自解讀，而外媒報導方向都是美國將放寛入境限制，而不是加強入境管制。

高端指出，目前爭議焦點為，應接種完兩劑疫苗的要求，是針對目前禁止入境的 33 個國家，或是將擴及全世界所有的國家，而台灣目前入境美國並不受限，因此新規定的適用對象特別引起關注。

高端引用英國 BBC 報導指出，美國將對來自 33 國完整接種疫苗旅客，重開邊境，包括歐盟 26 國、英國、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗、巴西等國家。

路透社則提到，白宮將從 11 月 8 日開始解除完整接種疫苗的國際旅客限制，結束長達 21 個月的歷史性禁令。此項禁令讓中國、加拿大、墨西哥、印度、巴西及許多歐洲國家的千百萬旅客無法進入美國。

高端強調，路透社與 BBC 都沒有指出新的美國入境規定，是針對全世界所有國家，此外，美國疾管署 (CDC) 的規定細節尚未揭露，不宜太早論斷，將持續關注此議題，並與相關單位溝通以提供正確資訊。