帛琉承認高端新冠疫苗 打兩劑可赴旅遊

帛琉總統惠恕仁宣布，承認台灣高端疫苗 (6547-TW) 開發的新冠疫苗，未來只要施打兩劑疫苗，即可前往帛琉旅遊，也是繼印尼、紐西蘭後，第三個國家承認我國國產疫苗。

惠恕仁在國慶酒會上表示，已發布新的衛生法令，承認高端開發的新冠疫苗，如同世界衛生組織 (WHO) 及美國承認的疫苗，以後接種兩劑高端疫苗的台灣民眾，即可不受限制到帛琉旅行。

據帛琉入境規定，入境者須完整接種新冠疫苗滿 14 天，且旅客所接種的疫苗必須是美國食藥局 (FDA) 或 WHO 承認的疫苗，而目前也接受高端疫苗。

台帛旅遊泡泡 2.0 自 8 月 14 日至今，已有近 2000 名台灣旅客前往帛琉旅遊，目前帛琉衛福部提供輝瑞 BNT 與莫德納兩種疫苗，給台灣旅客於抵達帛琉時免費施打。

高端近期積極取得國際認證，其中，預計本月向歐盟藥政單位 EMA 申請臨床試驗計畫書，最快 11 月啟動三期臨床試驗，總收案數不超過 4500 人，目標明年首季完成試驗。

高端也在巴拉圭的臨床試驗持續進行中，其試驗屬於小型免疫橋椄三期臨床試驗，以利進入中南美洲市場，看好在疫苗多線同步進行試驗下，陸續取得國際許可。