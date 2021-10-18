泰昇本月底可望恢復越南廠全數產能 Q4營收逐月回升

東協紙尿褲品牌廠泰昇 - KY(8480-TW) 越南生產及產品銷售，受疫情影響趨緩，隨著當地政府放寬，泰昇越南廠生產稼動率已提高到 8 -9 成，公司指出，預估在本月底越南生產線將恢復 100% 產能，預估第四季營收將逐月走高。

隨著第四季越南疫情緩解，在旺季帶動下，泰昇營運將有重返成長機會，泰昇 - KY 主管認為，7 月營收 1.12 億元應爲今年全年最低點，8、9 月營收已逐月回升。

泰昇主管表示，越南胡志明市因疫苗覆率高，因此放寬封城管制速度及幅度較大，泰昇胡志明生產線產能利用率已提高到 8-9 成，近期越南政府釋出逐步解封訊息，將恢復正常經濟活動，因通路庫存極低，可能會有大量拉貨動能。

目前台商在越南其他地區，雖然政府解除「三就地」管制原則，但仍不准人員跨區移動，造成台商復工速度緩慢，泰昇 - KY 廠區位於胡志明市，聘用主要以胡志明當地員工爲主，並沒有人員跨區移動問題，因此加速復工速度，預估本月底產線將恢復 100% 產能。

泰昇今年 9 月營收爲 1.35 億元，連績 3 個月回升，前 9 月營收則達 12.41 億元，年減 10.73%，目前泰昇產品已順利漲價適當反映成本，並積極嚴控費用支出，第四季恢復生產線正常稼動率、營收提高，可望有助獲利表現。