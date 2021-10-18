我申請加入CPTPP 學者點出兩大挑戰待解

台灣申請加入 CPTPP，但學者認為，加入 CPTPP 雖有助於台灣加入國際舞台，但仍有兩大難關需要克服，包括中國因素以及福島核食禁令都將成為我加入 CPTPP 的變數。

CPTPP 成員占我國國際貿易總額超過 24%，加入後雖有新的機會但也有不少挑戰，對台灣來說加入 CPTPP 可說是進入國際舞台最重要的敲門磚，台灣應藉此機會升級自我，為新的未來做準備。

台灣經濟學會今 (18) 日攜手台灣金融研訓院、台灣公共議題研究協會、台灣大學公共經濟研究中心、政治大學台灣研究中心共同舉辦「台灣加入 CPTPP 的效益與挑戰」研討會。

中華經濟研究院 WTO 及 RTA 中心資深副執行長李淳表示，台灣申請加入 CPTPP 是對外經貿戰略的重要一步，而相較於亞太競爭對手，台灣缺乏經濟整合協定加持對競爭力的衝擊，已經困擾產業多年，若能藉此有所突破其利益顯而易見，但加入後農業及部分製造業的影響也難以避免，因此如何擴大利益降低衝擊，需要政府及產業協力解決。

但李淳也說，隨著中國也申請加入，這將使台灣入會案程序出現許多變數，加上我目前對於日本福島等五縣市的農產品禁令尚未解除，這也將影響日本對台灣的支持力道。

李淳直言，台灣如果想加入 CPTPP 但又持續禁止福島等縣市食品進口，可說是不合情、不合理也不合法，

李淳表示，台灣的經濟發展動能高度仰賴貿易，更精確地說，台灣在貿易上可說是不折不扣的「進攻國」，而透過 CPTPP 改善貿易條件，對於台灣及各種產業毫無疑問的絕對有顯著的利益。

李淳進一步指出，台灣參與雙邊及其他經貿協定的數量及機會一直低於競爭對手，加入 CPTPP 具有一次補足缺口的效果，不用數學推估都能想像其效益。另外，隨著近年全球供應鏈變遷，台商積極調整海外佈局之際，CPTPP 也可以降低投資障礙，提高順暢度，以及與其他 CPTPP 成員強化供應鏈關係。