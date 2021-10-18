國發會通過彰化鐵路高架化可行性計畫 前9月經建達成率57.26%

國發會今 (18) 日召開第 91 次委員會議，會中通過公共建設計畫執行情形，累計前三季公共建設計畫經費達成率為 57.26%，總金額則較去年同期增加 410 億元，此外，國發會也通過彰化鐵路高架化可行性研究、高雄捷運小港林園線可行性研究議案。

國發會表示，彰化市鐵路高架化工程規劃將從現行 2 軌改建為原線高架 4 軌佈設，並新建金馬、中央等兩座通勤車站，同時將原有彰化站改建為高架站，工程全長約 9.5 公里，總經費 399.5 億元，由中央、地方各分擔 296.73 億元、102.77 億元。

國發會指出，預期彰化鐵路高架化計畫完成後，將可緩解鐵路軌道兩側都市發展交通瓶頸，同時改善空間阻隔、新舊市鎮發展差異化等問題。

高雄捷運小港林園線則規劃向北銜接高雄捷運紅線小港站，並向南延伸至林園工業區，國發會表示，此方案軌道長度約 12 公里，全線共將設置 7 座車站，預估建設總經費達 533 億元、2030 年完工，通車後將整合既有高雄捷運紅線，並與施工中的岡山路竹延伸線共同營運，提升南高雄軌道運輸服務。

另一方面，國發會也統計前瞻基礎建設計畫第 3 期公共建設特別預算，截至 9 月底經費執行率已達 107.55%，顯示今年度經費多可依配置期程加速執行。