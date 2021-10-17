 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中油：18日起汽、柴油大幅調漲0.8、0.9元

鉅亨網新聞中心
中油：18日起汽、柴油大幅調漲0.8、0.9元　(圖片：AFP)
中油：18日起汽、柴油大幅調漲0.8、0.9元　(圖片：AFP)
Tag
台灣中油油價

台灣中油公司表示，自週一 (18 日) 凌晨零時起汽、柴油各調漲 0.8 元及 0.9 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.5 元、95 無鉛汽油每公升 31 元、98 無鉛汽油每公升 33 元、超級柴油每公升 26.6 元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收 1.2 元，柴油吸收 2.3 元。

中油表示，本週因全球能源需求大增，各國搶買煤炭和天然氣，相關能源的價格短期飆升，同時快速帶動原油需求；加上石油輸出國家組織及夥伴國 (OPEC+) 仍維持溫和增產計畫，不另行增產等因素影響，帶動油價上漲。

中油說，本週浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 2.57 美元新台幣美元匯率貶值 0.159 美元，國內油價依公式計算漲幅為 3.04%，汽、柴油每公升原應各調漲 2.0 元及 3.2 元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星) 之限制，台灣中油吸收此部分調幅，吸收後 95 無鉛汽油每公升 31.3 元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之 1.3 元經計算 25% 吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收 0.3 元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收 1.2 元，柴油吸收 2.3 元，汽、柴油實際價格每公升各調漲 0.8 元及 0.9 元。

中油指出，本週依油價公式丶維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之 1.2 元及 2.3 元由台灣中油吸收，累計 110 年至 9 月底止，台灣中油共吸收 57.56 億元。

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞