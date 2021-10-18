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境外資金6665萬元匯回買保單 遭補稅罰款共1770萬元

鉅亨網記者郭幸宜 台北
南區國稅局日前查獲，有民眾將境外資金透過買保單匯回。(鉅亨網資料照)
南區國稅局日前查獲，有民眾將境外資金透過買保單匯回。(鉅亨網資料照)
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保單美元海外所得

民眾繳納保費前得先搞清楚資金來源，南區國稅局日前查核某案件，發現有民眾在 106 年到 109 年期間所繳納 217 萬美元保費 (約新台幣 6665 萬元)，全是由境外銀行所匯出，但這些海外所得因未申報納稅，因此連同補稅與罰款共 1770 萬元。

南區國稅局表示，日前查核案件時，發現納稅義務人甲君在 106 至 109 年間陸續投保某保險公司利率變動型美元終身保險計 10 張，躉繳保費共計 217 萬美元，換算新台幣約 6665 萬餘元。

但南區國稅局進一步調查，甲君所繳納的美元保費，全都來自海外某銀行所匯出，對此甲君則說，該筆資金來源是投資香港某公司獲配股利所得，但因長年未匯回國內，因此透過購買外幣保單，以美元繳納後將資金匯入保險公司帳戶。

南區國稅局查證後，核定甲君 106 年度至 109 年度海外營利所得計新台幣 6665 萬餘元，補徵所得基本稅額計 885 萬元並裁罰。

南區國稅局提醒，個人海外所得，每一申報戶全年海外所得達新台幣 100 萬元者應全數計入基本所得額，依規定申報繳納基本稅額，以免因漏報遭補稅及處罰鍰。
 

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