東洋解任總座 林全：對同仁失望 將徵新人選

東洋 (4105-TW) 捲入內線交易案後，董事會今 (18) 日解任總經理施俊良與副總經理屈志源，董事長林全晚間發出聲明表示，對於同仁未能嚴守法遵，感到失望與痛心，即日起將徵選新總座人選。

東洋去年爭取德國 BNT 新冠疫苗台灣代理權破局後，施俊良、屈志源等 26 人爆內線交易，施俊良與屈志源因違反證交法事項，接受士林地檢署調查中，董事會今日決議，同意兩人提出辭職並解除職務，轉任專案顧問以完成任內尚未完成的專案業務。

東洋指出，有鑒於公司正值轉型國際化發展的前進時刻，總經理遺缺將依此發展目標，同步啟動徵詢，擬延攬業界正派經營、正直誠信理念相符的適合人士擔任。

東洋在徵詢新人選期間，總經理職務由董事長林全擔任，另外重症醫療事業群主管一職改由資深總監賴其相擔任。

林全今日特別出席內部訓練課程並對同仁表示，去年接洽 BNT 疫苗時，就對內提醒要嚴守法遵。對於部分同仁未能禁得起檢驗感到失望與痛心，希望犯錯的同仁要有承認錯誤以及修正道德思維的勇氣與決心。

林全也勉勵同仁要引以為鑑，記取教訓，避免再發生類似事件，並共同建立新的企業文化，為公司走向國際市場，成為受人尊敬的國際級公司而努力。