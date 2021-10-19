〈貴金屬盤後〉比特幣上漲、公債殖利率走強 黃金連2跌

週一 (18 日) 交易，黃金期貨價格連續第二個交易日收低，承壓於比特幣上漲和美國公債殖利率走強，但全球多數股市回落，有助於縮限黃金價格的跌勢。

Zaner 週一分析日報指出，「比特幣的持續走強，自 4 月以來首次攀升至 62000 美元以上，一直是貴金屬顯著壓力來源。」

「此外，中國經濟不冷不熱，市場越來越接受 Fed 年底前將縮減購債的想法，這點也令市場承壓。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌近 2.60 美元或近 0.2%，收每盎司 1765.70 美元。

Kinesis Money 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 報告指出，「每回黃金價格接近每盎司 1750 美元的支撐點時，買盤就會展現力道。但上週回彈到 1800 美元的速度可能太快，令賣盤再次對黃金施壓。」

儘管全球股市大多走低，但黃金仍波動收低，因為投資者在通膨上升和經濟擴張不平衡的現實中掙扎。

中國是黃金最大買家之一，但週一數據顯示，該國經濟成長放緩。中國第三季 GDP 僅較去年同期上升 4.9%，較第二季成長年率 7.9% 大幅下降。

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 報告中寫道，在未能突破心理和技術上的強勁水準 1800 美元，且價格跌破看漲通道的下線後，黃金市場出現了大幅拋售。

他認為，目前黃金走勢看跌，根據技術分析，下一個支撐位在 1757 美元至 1731 美元之間。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 9 美分或近 0.4%，收每盎司近 23.264 美元，上週收高 2.8%。

週一交易，10 年期公債殖利率新一波上攻 1.6%，接近 6 月以來最高點。ICE 美元指數大致持平，該指數在經過連續 5 週收高後，上週首次收低。

公債殖利率上升會削弱投資者對不孳息的黃金胃口，而美元走強會使美元計價的資產對海外買家而言更加昂貴。

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