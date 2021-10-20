〈貴金屬盤後〉美元疲軟吸引買盤 黃金終止連2跌小幅走高

受美元疲軟激勵，周二 (19 日) 貴金屬價格走高，黃金期貨終止連二跌，力抗全球股市上漲帶給金價的逆風。

通膨上升、聯準會可能提前升息隱憂影響，以及全球經濟成長放緩雜音出現之際，10 月的黃金價格正緩緩爬升。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 表示，由於市場身處貨幣政策收緊前景，又出現經濟成長走弱與高通膨的隱憂，貴金屬可能會受到多空分歧力量影響。

不過，美元周二的疲軟為貴金屬買盤帶來支撐，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周二下跌 0.18%，使海外買家買進美元定價資產相對便宜。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 4.8 美元或 0.3%，收於每盎司 1770.50 美元，終止連二跌。

分析師 Otunuga 說道，若美元持續走軟，黃金有望重新挑戰 1800 美元關卡，1800 美元的關鍵價位略高於 100 日、200 日均線的水準。黃金期貨上周四盤中一度觸及 1800 美元，但自 9 月中旬以來遲遲未站穩該價位。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 62 美分或近 2.7%，收每盎司近 23.883 美元，創下 9 月 14 日以來的最高成交價。

鈀金與白金周二表現不俗，瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 表示：「由於市場一派預計晶片短缺可能已見頂，汽車業這兩個重要原料金屬出現空頭回補的現象；若數據表明情況確實如此，那汽車生產方面有望出現改善。」

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