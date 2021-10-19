〈能源盤後〉高油價恐破壞需求 Brent原油3日來首收低 天然氣收逾3週低點

週一 (18 日) 交易，原油期貨價格分歧，Brent 原油 3 個交易日來首次收低，而 WTI 原油在觸及多年高點後，大幅回吐早盤漲幅，但仍收高。

一位分析師表示，原油價格高漲，增加了能源市場需求破壞的可能性。

與此同時，天然氣價格週一下跌近 8%，因為天氣預報回暖，有助於緩解市場對冬季能源供應的擔憂。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，由於近期價格處於多年高位，石油市場的波動性可能會加劇。然而從供應對上需求狀況來看，所有消息均看漲。

他指出，OPEC 石油產量低於預期，但隨著旅客入境美國的旅行禁令將解除，航空燃料需求應該會上升。

「另一方面，我們已經看到能源價格高漲正令中國等地區經濟放緩，所以我們必須對需求遭破壞的跡象抱持警惕，尤其是如果價格持續飆漲的話。」Flynn 說。

中國經濟數據顯示，7 月至 9 月一季 GDP 較去年同期成長 4.9%，較前一季的成長年率 7.9% 大幅下滑，係因受到建築活動放緩和能源短缺導致工廠產出限制的衝擊。

Flynn 表示，石油價格恐會長期繼續上漲，但過程中看到小幅回調並不意外。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 16 美分或近 0.2%，收每桶 82.44 美元，盤中高點達 83.87 美元，為最近月契約自 2014 年以降未見的高點。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 53 美分或 0.6%，收每桶 84.33 美元，盤中高點 86.04 美元，距 2018 年 9 月 高點 86.74 美元已經不遠，若突破該水準，Brent 原油交易價也將來到 7 年高點。

煤炭和天然氣價格飆升，發電廠轉用石油

原油本月上漲動力也來自對煤炭和天然氣價格飆升的擔憂，尤其是亞洲的發電廠開始燃燒石油，令市場更擔心石油供應緊繃情形。

美國能源資訊署 (EIA) 週一報告稱，美國燃煤發電量有望實現自 2014 年以來的首次年度增長，今年比去年增長 22%，理由是天然氣價格上漲。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，WTI 和 Brent 原油週一早盤均上漲，「反映出隨著冬季臨近，能源價格呈現積極的季節性，隨著氣溫開始下降，投資者可能會思考取暖需求，尤其是能源供應已經面臨危機的歐洲。」

然而，週一天然氣卻大跌，為 9 月 23 日以來首次跌破 5 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格大跌 7.8% ，收每百萬 Btu 4.989 美元，上週收低 2.8%，但截至上週五，本月漲幅仍有 7.8%。

施耐德電氣的大宗商品分析師 Christin Redmond 認為，週一天然氣大跌是因為「短期天氣預報回暖，抑制了需求預期而下跌。」他援引美國國家海洋和大氣管理局 6 至 10 天的天氣預測。

「這應可減少初期取暖需求，讓市場供需更寬鬆些，在供應撤出的季節開始之前，儲存量短缺可以進一步減少。」

週一稍早曾有報導指出，俄國 Gazprom 恐怕不會像預期的那樣向市場輸送更多供應後，短暫推升早盤天然氣價格。

與此同時，OPEC+ 9 月持續努力照計畫增產。OPEC + 先前同意每日放寬 40 萬桶 / 日的產量限制。

外媒報導，OPEC+ 9 月減產遵守度達 115%，較 8 月的 116% 下降。ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告表示，由於缺乏運營能力或其他與生產相關的問題，一些 OPEC + 成員難以提高產量。

「OPEC + 減產協議的遵循度超標，這令原油供應依舊緊繃。」他引用彭博數據顯示，與商定的產量限制相比，OPEC+ 今年 9 月的原油日產量不足約 74 萬桶。

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