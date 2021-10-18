俄羅斯未計畫加大向歐洲輸氣 天然氣期貨價格再漲15%

儘管俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 表示，準備提高天然氣供應量，但俄羅斯供應商目前並沒有提高對歐洲輸送的計畫。

周一 (18 日) 的拍賣結果顯示，歐洲最大的天然氣供應商俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom)，不打算 11 月透過烏克蘭的主要運輸線路，向歐洲輸送更多天然氣，只會經由波蘭提供有限的天然氣。

荷蘭交易所的歐洲天然氣期貨價格，上周五下跌 8.3%，但受消息面影響，周一強漲 15%。

根據區域預訂平台，Gazprom 每天預訂了約 3200 萬立方公尺，占總額外容量的 35%，由波蘭運營商 Gas System 提供，向歐洲供應天然氣。但尚未透過烏克蘭預訂任何數量。

此外，Gazprom 公布的初步營運數字顯示，本月迄今為止，他們平均每天向歐洲、土耳其和中國等主要市場出口天然氣 4.27 億立方公尺，比上個月的平均水準低 12%。

一些人士認為，此舉旨在施壓歐盟，要求他們批准北溪 2 號管道 (Nordstream 2)。上周末，北溪 2 號管道已經注入天然氣，就等歐洲一紙批文。

Gazprom 繼續提高其天然氣總產量，以滿足更高的國內需求，10 月份迄今為止的平均產量為 14.2 億立方公尺，比去年同期增長近 5%，比 9 月份的平均高出 4%。