馬斯克推特再開金口？柴犬幣帶領一干犬系幣上漲

特斯拉創辦人馬斯克推文再度替柴犬幣 (SHIB) 炒熱人氣，柴犬幣 (SHIB) 周一 (18 日) 一度上漲 14%，狗狗幣 (DOGE) 甚至「火箭兔」(Rocket Rabbit) 等加密貨幣也應聲飆高。

馬斯克周一在推特上張貼一張可愛貼圖，圖案是一隻手持火箭模型的兔子，10 分鐘後，柴犬幣大漲 14%，等於一日內的市值膨脹 38 億美元。

取自馬斯克推特。

CoinMarketCap 數據顯示，柴犬幣之後仍保持漲勢，目前市值 115 億美元，約報 0.00002915 美元。

狗狗幣應聲勁揚 7.4%，多個犬系貨幣或具「迷因」特質的較小加密貨幣也上漲，如 PrinceFloki、SpaceXFloki、ShibX、DogeCash 等。

由於馬斯克最新推文給各界很大詮釋空間，因此火箭兔 (rocket bunny)、MoonRabbit、Bunny Park 等兔子系加密貨幣也聯袂攀高，和兔子相關的加密貨幣關鍵字在 Google 搜尋數大量增加。

這已是馬斯克本月第二度帶旺柴犬幣。他 4 日發布有關柴犬的推文，曾激勵柴犬幣單日大漲 65%，市值突破 130 億美元。

無論喜歡還是討厭馬斯克，他在幣圈呼風喚雨的影響力不可否認，幾年前狗狗幣躍居幣圈主流之一，就是馬斯克的功勞。

柴犬幣誕生於 2020 年，是狗狗幣 (DOGE) 模仿者，創辦人在發行之初贈與 500 枚柴犬幣給以太坊創辦人布特林 (Vitalik Buterin) 表達支持。

由於美國將在周二 (19 日) 推出首檔比特幣期貨 ETF，加密貨幣過去幾周大幅反彈，比特幣如今已從 6 月低點 2.88 萬美元回到 6.2 萬美元附近，與 64,895 美元歷史高點再度拉近距離。

然而，長期看多虛擬貨幣的 Morgan Creek 資產管理公司總裁 Mark Yusko 警告，比特幣短短 15 天飆漲 40%，浮現超買跡象，短期可能回吐盤整，建議投資人逢高調節。儘管如此，他仍深具信心，看好比特幣五年內可以漲到 25 萬美元。