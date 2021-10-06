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馬斯克又一次助攻？柴犬幣單日大漲65%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
馬斯克又一次助攻？柴犬幣單日大漲65%(圖:AFP)
馬斯克又一次助攻？柴犬幣單日大漲65%(圖:AFP)
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加密貨幣柴犬幣狗狗幣馬斯克

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 又一次展現他對幣圈的影響力，在他周一 (4 日) 發出關於柴犬的推文後，柴犬幣 (SHIB) 連 3 天上漲，包括過去 24 小時大漲逾 60%。

根據 Coingecko 報價顯示，截至台北時間周三下午 18:59，柴犬幣報 0.00002198 美元，24 小時漲近 65%。在過去 7 天，柴犬幣漲幅累計達 203%。

這一代幣建立於 2020 年，其匿名創建者明確表達它做為「狗狗幣」的模仿者產生。並在發行之初送出 500 兆枚柴犬幣給以太坊創辦人布特林 (Vitalik Buterin) ，表達對他的支持。

周一以來加密貨幣普遍上揚，比特幣攻上 51000 美元，但柴犬幣的漲勢明顯勝過其他。分析師指出，馬斯克在推特上的帖子是催化劑。馬斯克周一在推特上發布了一張他的寵物柴犬的照片，標題為「Floki Frunkpuppy」。

此前有報導稱，神秘巨鯨在 9 月 30 日砸下 4383 萬美元，買進超過 6 兆枚柴犬幣，緊接著又在 10 月 1 日再度買進 2760 億枚柴犬幣，引發市場關注。但 Etherscan 數據顯示，這名富豪 3 天前就把柴犬幣全數出清。

柴犬幣飆漲同時，似乎也進一步帶動狗狗幣的漲勢。狗狗幣周三上漲至 0.24590 美元，7 日上漲約 25%，不及柴犬幣過去 24 小時的漲幅。

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