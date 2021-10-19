旺季不旺 中國水泥報價10月恐見高點

中國統計局公佈的數據顯示，9 月份中國水泥產量達 2.05 億噸，年減 13%，主要在於中國水泥業正進行錯峰生產，而目前這的情況將延續至 10 月份。即便目前水泥價格仍走揚，但已有業內人士警告，第四季水泥價格與過去相比恐出現旺季不旺、供給偏弱的情形，預估水泥價格在 10 月見高點。

之前河南省政府公告，全河南省水泥業將進行錯峰生產。依照績效分級定訂錯峰生產時間，停窯時間最長的水泥廠天數達 120 天。承擔居民供暖任務的水泥熟料廠則是實施「以熱定產」，同時要在 2022 年 3 月 16 日起補足錯峰時間。

另一方面，山東省水泥產業協會也提出錯峰生產方案，當中要求山東全數水泥熟料廠的所有水泥熟料產線 2021 年 12 月 1 日～2022 年 3 月 31 日實施錯峰生產，時間長達 120 天。

除此之外，黑龍江、四川、湖南等地也公告相關錯峰生產相關規定。當中，黑龍江從今年 10 月 15 日起至明年 3 月 15 日實行常態化錯峰生產。

而中國統計局數據顯示 10 月上旬，普通矽酸鹽水泥（P.O42.5 袋裝）價格為每噸人民幣 602.9 元，與 9 月下旬相比每噸價格上漲人民幣 40.7 元。至於普通矽酸鹽水泥（P.O42.5 散裝）價格為每噸人民幣 588.3 元，與 9 月下旬相比價格上漲每噸人民幣 40.5 元，反映出水泥報價在短期內呈現加速上漲的態勢。

(圖片: AFP)

中國水泥協會副秘書長陳柏林指出，部分中國省份水泥廠限產幅度較大，有的甚至達到 50%～60%。此外，受原物料價格上漲、資金短缺影響，工程施工進度開始放緩，需求相對偏弱。供給方面，除了錯峰生產外，10 月煤炭價格保持在高檔，也會導致 10 月份水泥產量的減少。

他認為整體來看，第四季水泥價格與往年相比將呈現旺季不旺、供給偏弱的態勢，水泥價格可能在 10 月份見高點。

